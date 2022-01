САРА: Цените на зърнените култури продължават марша си нагоре

Очаква се цените на зърнените и маслодайни култури да продължат да се вдигат през Новата година. Заради празниците по това време на годината, раздвижване на пазарите може да има след средата на януари, прогнозират от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

През 2021 година ще бъде постигнати рекордни стойности, като добавената стойност от земеделие по предвиждания на САРА ще е над 4,2-4,3 млрд.лв. Брутната продукция по предварителни данни на НСИ възлиза на 10,2 млрд.лв. Това се дължи на хубавата реколта и осезаемото увеличение на цените. Делът на зърнените и маслодайни култури, които формираха около 50% от Брутната продукция от селско стопанство, през 2021 г. ще увеличат този процент до над 60%.

Брутната продукция от зърнени и маслодайни култури през 2021 г. по оценки на САРА ще бъде с около 55% над нивата от 2020 г. Предварителната оценка на НСИ за брутната продукция в зърнопроизводството е за ръст от 61%, а при маслодайните култури – 54%. Най-голямо стойностно увеличение се отчита при пшеницата – 76% и рапицата – 81%.

През новата 2022 година при зимните култури, САРА очаква прибраните площи с пшеница да достигнат 1,15 млн.ха, ечемик – 117 хил ха. и рапица – 133 хил.ха. Тези площи са почти

аналогични с миналогодишните и със средните за последните години.

През декември се отбеляза едно от най-големите увеличения на изкупните цени от началото на пазарната година. Ечемикът нараства за месец с 17%, а пшеницата с 13%. На пазарите се очаква затишие заради празниците, а от Новата година търсенето ще остане силно, което ще продължи да движи цените нагоре, но с по-бавен темп.

При царевицата FOB цената е 275 US$/т. При слънчогледовото олио, FOB цените спадат с около 6% на месечна база и са 1330 US$/т, а за слънчогледовото семе 665 US$/т.

• Износното мито за пшеница от Русия продължава да се покачва и е 94 US$, а за царевица 69 US$, когото е в рамките на квотата. Извън квотата, митото е 50% от индикативните износни цени, но не по-малко от 100 US$. При слънчогледовото олио износното мито е 70% от разликата между индикативната цена и 1000 US$.

• FOB цените на палмово масло от Индонезия от края на декември слизат до 1320 $US, като за момента е достигнат връх, който трудно ще бъде надминаван без появата на нови или

задълбочаване на съществуващите фактори.

