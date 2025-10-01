РЕГИСТРАЦИЯТА за 12-та Национална среща на земеделските производители в България е официално ОТВОРЕНА

От 1 октомври 2025 г. стартира онлайн регистрацията за участие.
Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) обявява началото на регистрацията за 12-то издание на Националната среща на земеделските производители в България, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2026 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък.
Форумът е най-значимото и авторитетно събитие за агросектора у нас и събира на едно място фермери, експерти, представители на институции и бизнеса, за да обсъдят ключовите теми пред българското и европейското земеделие.
Събитието ще предостави възможност за дискусии, обмен на знания и контакти по най-актуалните теми.
Сред акцентите в програмата ще са теми като:
- Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, прилагане и промени;
- Законодателни промени и регулации;
- Механизми за финансиране и инвестиции;
- Дигитализация и иновации;
- Устойчиво земеползване и климатични предизвикателства и др.
Регистрацията е вече активна на официалния сайт: ns.azpb.org
Може да се регистрирате и чрез директната форма:
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Регистрирайте се още днес, за да запазите своето място в най-значимия форум за земеделските производители в България.