Въглеродно земеделие
РЕГИСТРАЦИЯТА за 12-та Национална среща на земеделските производители в България е официално ОТВОРЕНА

Актуално
Агрозона
Агрозона
Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) обявява началото на регистрацията за 12-то издание на Националната среща на земеделските производители в България, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2026 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък.

АКЦЕНТИ
От 1 октомври 2025 г. стартира онлайн регистрацията за участие.https://ns.azpb.org/#register

Форумът е най-значимото и авторитетно събитие за агросектора у нас и събира на едно място фермери, експерти, представители на институции и бизнеса, за да обсъдят ключовите теми пред българското и европейското земеделие.

Събитието ще предостави възможност за дискусии, обмен на знания и контакти по най-актуалните теми.

Сред акцентите в програмата ще са теми като:

  • Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, прилагане и промени;
  • Законодателни промени и регулации;
  • Механизми за финансиране и инвестиции;
  • Дигитализация и иновации;
  • Устойчиво земеползване и климатични предизвикателства и др.

Регистрацията е вече активна на официалния сайт: ns.azpb.org

Може да се регистрирате и чрез директната форма:

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Регистрирайте се още днес, за да запазите своето място в най-значимия форум за земеделските производители в България.

ЕТИКЕТИ:
