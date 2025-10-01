РЕГИСТРАЦИЯТА за 12-та Национална среща на земеделските производители в България е официално ОТВОРЕНА

От 1 октомври 2025 г. стартира онлайн регистрацията за участие.

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) обявява началото на регистрацията за 12-то издание на Националната среща на земеделските производители в България, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2026 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък.

Форумът е най-значимото и авторитетно събитие за агросектора у нас и събира на едно място фермери, експерти, представители на институции и бизнеса, за да обсъдят ключовите теми пред българското и европейското земеделие.

Събитието ще предостави възможност за дискусии, обмен на знания и контакти по най-актуалните теми.

Сред акцентите в програмата ще са теми като:

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, прилагане и промени;

Законодателни промени и регулации;

Механизми за финансиране и инвестиции;

Дигитализация и иновации;

Устойчиво земеползване и климатични предизвикателства и др.

Регистрацията е вече активна на официалния сайт: ns.azpb.org

Може да се регистрирате и чрез директната форма:

Регистрирайте се още днес, за да запазите своето място в най-значимия форум за земеделските производители в България.