Проучаване на Харвард доказва, че подсладителите не водят до повишаване на теглото

Над 150 топ експерти обсъдиха бъдещето на диетологията у нас. Проф. Божидар Попов отчете: 2/3 от безалкохолните напитки в България вече са без захар

Над 150 лекари, учени и експерти в областта на нутрициологията, диететиката и общественото здраве обсъждаха последните научни открития и практическите им приложения в областта на диетологията по време на XII-та Национална конференция по хранене. Ежегодно събитието се организира от Българското дружество по хранене и диететика.

Форумът предложи богата научна програма, включваща сесии по ключови теми като физиология и биохимия на храненето, макро- и микронутриенти, състав и безопасност на храните, съвременни хранителни технологии и хранене при деца и подрастващи. Специален акцент беше поставен върху ролята на храненето в превенцията и лечението на социално значими заболявания, включително затлъстяване, метаболитен синдром и свързаните с тях рискове.

По време на конференцията бяха посочени добри практики от България за реформулирането на храните и напитките с цел по-балансирана хранителна диета. Като успешен пример бе представен приноса безалкохолната индустия у нас, която ежегодно работи за намаляване на добавените захари в хранителния режим на българите. Бяха обсъдени и редица европейски проучвания, които показват, че основният източник на прием на свободни захари не са безалкохолните. Затова експертите се обединиха около тезата, че са необходими усилия за промяна във формулите на продуктите в цялата хранително-вкусова промишленост.

В рамките на конференцията бяха разгледани още теми като функционални храни и напитки, пробиотици и хранителни добавки, съвременна диетотерапия, нутригеномика и нутригенетика, както и връзката между храненето, здравословния начин на живот и дълголетието.

Един от акцентите в програмата беше представянето на ново мащабно изследване, ръководено от учени от Харвард върху използването на подсладители, заместващи захарта в производството на нискокалорични безалкохолни напитки. Проучването обхваща над 143 000 души, проследявани в продължение на повече от 20 години.

„Данните показват, че нискокалоричните и безкалоричните напитки с подсладители могат да подпомогнат контрола на теглото, особено когато се използват като заместител на напитките с добавена захар. Изследването е много важно, защото категорично разбива мита, че консумацията на подсладители може да е свързана с наддаване на тегло. Затова оценявам като много позитивен факта, че 2/3 от предлаганите у нас безалкохолни напитки са без добавена захар“, коментира проф. Божидар Попов, председател на Българското дружество по хранене и диететика.

Конференцията предостави възможност за обмен на научни знания и добри практики между специалистите, като подчерта значението на балансираното хранене и информирания избор за подобряване на общественото здраве.