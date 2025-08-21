Предизвикателствата пред българското свиневъдство: Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България кани на Smart Poultry&Pig World

На 10 и 11 септември в Интер Експо Център, София, ще се проведе едно от най-значимите събития засвиневъдния бранш в България– форумът Smart Poultry&Pig World. Събитието, организирано с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ), ще събере на едно място ключови представители от бранша. Целта е да се обсъдят бъдещите предизвикателства и възможности пред сектора, особено след трудния период, белязан от Африканската чума по свинете (АЧС).

Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) работи активно за създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения, базирани на науката и новите технологии. Нейната мисия е да защитава икономическите интереси на своите членове и да гарантира, че българският свиневъден сектор се развива според европейските стандарти.

Чрез подобрение на генетичната структура и развъдно-подобрителната работа, Асоциацията допринася за повишаване на производителността и качеството на продукцията. Тя насърчава прозрачна и лоялна конкуренция, като подкрепя личната предприемчивост и индивидуалния просперитет на всеки свой член.

АИСБ играе ключова роля в усъвършенстването на нормативната уредба в сектора, като участва в работни групи за обсъждане и изменение на закони и наредби. Асоциацията помага на своите членове при сключване на договори с държавни институции като Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Държавен фонд „Земеделие“. Това включва подкрепа за схеми като „Създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Целта на АИСБ е да създаде стабилна и просперираща среда за българските свиневъди, която да гарантира устойчивото развитие на бранша.

Форумът ще предостави отлична възможност за дискусии относно състоянието на свиневъдния бранш.

След опустошителната Африканска чума по свинете (АЧС), която през 2019-2020 г. унищожи над 25% от популацията на свине в България, секторът започна да се възстановява. Статистиката от последните години е обнадеждаваща – през 2023 г. са предадени на кланици 1 241 341 угоени свине, в това число 831 000 броя свине, предадени от свинекомплексите, членове на АИСБ, а през 2024 г. броят им достига 1 367 680, в това часило над 900 000 броя свине, предадени от свиневъдите, членове на АИСБ. Това е доказателство за устойчивостта и усилията на индустрията.Членовете на АИСБ отглеждат над 75% от свинете в България.

Въпреки предизвикателствата, българските производители осигуряват между 35% и 40% от нуждите на страната от свинско месо. Форумът ще подчертае значението на сътрудничеството и прилагането на нови технологии за бъдещия просперитет на бранша.

