Подземният враг – как да се справим с телените червеи по картофите

9 изпитани екологични метода за справяне с подземния неприятел без тежка химия

Всеки опитен градинар е изпитвал разочарованието от това да извади едри, наглед здрави картофи, само за да открие, че те са надупчени от тънки, жилави и изключително упорити вредители. Това са телените червеи – ларвите на бръмбарите щракалки, които са сред най-добре познатите и трудни за изкореняване напасти в градината. Проблемът с тях се задълбочава от факта, че те могат да оцелеят в почвата до четири години, хранейки се практически от всяка култура, която попадне на пътя им. Най-много обаче им се услаждат картофите.

Борбата с тези подземни натрапници изисква търпение, като най-добрият и сигурен вариант си остава прилагането на интегриран подход – тоест едновременното използване на няколко различни метода. Ето десет напълно достъпни и екологични начина, с които да защитите реколтата си:

1. Капани с млади картофени листа

Този метод е насочен към улавянето на възрастните бръмбари и предотвратяването на снасянето на нови ларви, което е ключово, като се има предвид, че едно женско насекомо може да снесе до 200 яйца за един сезон. Капаните се правят лесно от обикновени стъклени буркани, които се пълнят със свежа листна маса от картофи. На площ от стотина квадратни метра е достатъчно да разположите десет такива буркана на равно разстояние един от друг. Важното тук е на всеки два до три дни да сменяте примамките от листа с нови.

2. Защитната сила на лучените люспи

Един изпитан и много популярен народен метод е поставянето на шепа люспи от стар лук директно във всяко гнездо по време на засаждането на картофите. Имайте предвид обаче, че ако времето е ветровито, сухите люспи лесно се разхвърчават и работата става трудна. За да избегнете това, можете предварително да навлажните люспите или да използвате водата, в която са били накиснати, за поливане на гнездата. Този аромат не само гони телените червеи, но и предпазва младите растения от редица други заболявания.

3. Зелено торене (Сидерати)

Засяването на специализирани култури за зелено торене е изключително действащ способ за прогонване на подземните неприятели. Култури като синап, грах и други бобови растения буквално плашат натрапника, като същевременно обогатяват почвата с хранителни вещества. Единственият недостатък на този подход е, че отглеждането на допълнителни култури изисква малко повече усилия, време и финансови средства от страна на стопанина.

4. Горчица на прах и лют пипер

Ако нямате време или възможност да се занимавате със засяване на сидерати, можете да използвате бърза и много по-безопасна алтернатива на химическите торове – горчица на прах. Ларвите изпитват силна неприязън към горчицата, затова е достатъчно да поръсите от нея директно в дупките при разсаждането на картофите. По желание към нея може да се добави и лют червен пипер, който засилва отблъскващия ефект. Този трик работи безотказно и при засаждане на репички или ряпа.

5. Хранителни примамки от кореноплодни

Ако площта ви е по-малка и разполагате със свободно време, можете да направите подземни капани. На дълбочина между 5 и 10 сантиметра в почвата се заравят парчета от картофи, моркови или цвекло. За да не забравите къде точно се намира стръвта, задължително отбелязвайте местата с ярки пръчки, клонки или други видими знаци. Основното изискване тук е стриктно да изваждате примамките заедно с натрупаните в тях вредители на всеки 3-4 дни.

Как почвената киселинност привлича вредителя? Телените червеи обожават кисели почви. Затова намаляването на киселинността е фундаментална стъпка в борбата с тях. За целта върху повърхността на терена се разпръсква вар (или се добавя по малко директно в дупката). Отлична работа за неутрализиране на киселинността вършат също така дървесната пепел, добре смлените яйчени черупки, както и съвместното засаждане на бобови култури в непосредствена близост до картофите.

6. Внимателно почистване на терена

Тъй като телените червеи често нападат и други кореноплодни (например моркови), поддържането на безупречна хигиена на блока е задължително. Веднага след прибиране на реколтата през есента, почистете полето от абсолютно всички растителни остатъци. Не оставяйте в земята дори най-малките и деформирани клубени, които биха могли да послужат за храна и зимно убежище на червеите. Колкото по-малко хранителни ресурси им оставите, толкова по-ниска ще бъде тяхната численост през следващата пролет.

7. Механична борба чрез дълбока копан

Агротехническите мероприятия също дават отличен резултат. През есента, непосредствено преди настъпването на големите студове, е необходимо да извършите дълбоко прекопаване или изораване на цялата градина. Така извадените на повърхността ларви ще загинат от ниските температури. Повторете дълбоката копан и през пролетта – това ще изсуши горния почвен слой, правейки го далеч по-малко привлекателен и комфортен за вредителя.

8. Дезинфекция с калиев перманганат

При отглеждане на картофи в по-малки по обем лични градини, много добър ефект дава предварителната дезинфекция на посадъчните ямки. Преди да поставите клубена, излейте по половин литър слаб разтвор на калиев перманганат във всяка дупка. Работният разтвор се приготвя лесно, като се разтворят точно 5 грама калиев перманганат в 10 литра вода.

9. Свежи борови иглички

Иглолистните клонки са друго мощно природно оръжие. Важно е да ги съберете непосредствено преди самото засаждане (най-много ден-два по-рано), като за предпочитане са младите и силно ароматни клонки от бор. Технологията изисква в ямката първо да се поставят картофите, след това те да се поръсят с дървесна пепел и подходящ тор, и накрая всичко да се покрие със слой от боровите иглички преди зариването с пръст.

Справянето с теления червей изисква постоянство, но чрез комбинирането на тези достъпни и чисти методи ще успеете да прочистите почвата си и да си подсигурите богата, здрава и чиста реколта от картофи.