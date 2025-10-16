Пчелари и лозаро-винари са подпомогнати с над 45 млн. лв. през финансовата 2025г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) успешно приключи финансова 2025 г. по интервенциите в лозаро-винарския сектор и сектор пчеларството

Общо изплатените средства в двете направления възлизат на над 45 млн. лв. (45 638 155 лв.). По интервенциите в сектор „Пчеларство“ за финансовата 2025 г. са преведени над 6 млн. лв. (6 236 958 лв.) по 1 450 подадени заявления. Средствата са отпуснати както следва:

Интервенция “Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата” – 768 372 лв.;

Интервенция “Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели” – 2 069 252 лв.;

Интервенция “Рационализиране на подвижното пчеларство” – 216 024 лв.;

Интервенция “Инвестиции в материални и нематериални активи” – 1 587 474 лв.;

Интервенция “Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества”- 50 041 лв.;

Интервенция “Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели” – 1 526 204 лв.;

Интервенция “Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти” – 19 591 лв.

През финансовата година са изплатени 234 заявления за авансови и окончателни плащания по договори от интервенциите в лозаро-винарския сектор в размер на 39 401 197 лв. както следва:

Интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 20 213 288 лв.;

Интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ – 14 560 690 лв.;

Интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ – 4 221 860 лв.;

Интервенция „Застраховане на реколтата“ – 386 475 лв.;

Интервенция „Информиране в държавите членки“ – 18 885 лв.

Припомняме, че съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., финансовата година за разплащане по интервенциите в секторите на пчеларството и лозаро-винарството приключва на 15 октомври.