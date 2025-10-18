Пътуването на българската роза: От земята до козметичния бранд

Как една семейна традиция се превърна в международно признание за качество

Историята на Стела Иванова и нейния съпруг Петър от град Гурково е история за наследство, упоритост и вяра в силата на природата. В продължение на повече от 20 години те се занимават с отглеждането на маслодайна роза Дамасцена и лавандула, като успяват да превърнат суровината в един от най-търсените натурални козметични продукти под собствения си бранд Krimas.

От семейните корени към собствен бизнес

Стела и Петър инвестират всичките си спестявания в земя през 2006 г. и се регистрират като земеделски производители. Маслодайната роза не е нещо ново за тях – съпругът на Стела е израснал с розопроизводството, което е семейна традиция от поколения. „От родителите на Петър научихме много – как се отглеждат рози, как се поддържат“, разказва Стела. „И ние винаги с това сме искали да се занимаваме, но самостоятелно.“

Въпреки трудностите в началото, когато никой не ги познава като производители на готов продукт, те са упорити и вярват в качеството на своята първична розова вода. „Когато някой опиташе водата, веднага усещаше разликата“, споделя Стела. „Хората често ни казват: „Аз такава вода не съм виждал – чиста, без спирт!“

Годината на розата: Труд и предизвикателства

Отглеждането на рози е непрекъснат процес, изпълнен с много труд и предизвикателства. Той започва още през януари с ръчно подрязване и окопаване на насажденията. „После идва розоберът, той е най-тежката част“, обяснява Стела. Климатичните промени са един от най-големите проблеми, с които се сблъскват розопроизводителите. Средната температура трябва да е около 18 градуса, за да се развие правилно розовият цвят, а напоследък това трудно се постига. „Случвало ни се е да падне градушка и целият цвят да отиде на земята“, казва Стела. „Докато не прибереш реколтата, нищо не е сигурно.“

Уникалността на българското розово масло

След като розовият цвят е събран, той се дестилира, за да се получи розова вода, която Стела и Петър съхраняват в специални бидони, без да премахват розовото масло. Именно този “филм” от масло на повърхността е показател за високото качество на техния продукт.

Стела е горда от факта, че българското розово масло е уникално и има над 300 съставки. „Затова и страната ни все още е №1 в света по производство“, казва тя. Тя обаче е обезпокоена от факта, че много производители изоставят насажденията си. По нейни данни, за последните няколко години са изоставени близо 50% от насажденията, а освен това се изнасят розови насаждения извън България. „Това е най-голямото престъпление“, възкликва тя, тъй като това създава конкуренция, докато родното производство замира.

Европейско финансиране и международно признание

Стела и Петър са се възползвали от европейско финансиране по програма „Млад земеделски стопанин“, което им е помогнало да разширят дейността си и да намалят ръчния труд. Благодарение на постоянството и високото качество на продуктите си, те успяват да пробият и на външния пазар. „Имаме колеги, които 20-30 години се занимават с производство, но не успяват да пробият на външния пазар“, споделя Стела. „А ние, в рамките на три години от първото изложение, вече имаме клиенти и изнасяме розова вода.“

За нея всеки детайл е важен и няма клиент, който да е опитал тяхната вода и да не е впечатлен. „Вярвам, че качеството на продукцията зависи най-вече от нас самите“, казва тя. За Стела и Петър бизнесът им е повече от начин на препитание – той е начин на живот, в който всичко е чисто, биологично и с грижа за природата.

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.

Снимка: People of Sofia