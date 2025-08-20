Отпускат над 4 млн. лв. за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 30 000 лв. до 2 000 000 лв., като съфинансирането е 50% от общите допустими разходи по проекта

С бюджет от над 4 млн. лв. Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 отвори първи прием по процедура BG14MFPR001-2.008 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия.

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани по Търговския закон и отговарящи на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия със съответните регистрации съгласно разпоредбите на Закона за храните, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 30 000 лв. до 2 000 000 лв., като съфинансирането е 50% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения; строително-монтажни работи; специализирана складова техника и складови транспортни средства; закупуване на земя; инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води; инсталации за обработка/преработка на риба и рибни продукти; дигитализация на производствените дейности; инвестиции в намаляване на замърсяването на водата; възобновяеми енергийни източници и др.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: първи краен срок до 17:00 часа на 21 ноември 2025 г.; втори краен срок до 17:00 часа на 23 януари 2026 г.; и трети краен срок 17:00 часа на 24 март 2026 г.

В подкрепа на кандидатите, Областен информационен център – Добрич е изготвил кратка презентация по процедурата, която е публикувана в YouTube канала: https://youtu.be/N-uewUQ6Qx4