Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Откриха образователна градина от ново поколение в с. Равно поле

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Пространството дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потребление

В с. Равно поле беше открита „Фермата на Lidl“ – иновативна образователна градина, създадена от ритейл компанията и „Асоциация Родители“, която има за цел да научи децата на устойчивост, здравословен избор на хранене и осъзнато потребление.  Основната цел на проекта е чрез съвременни образователни методи и лично преживяване, те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как хранителните ни избори влияят на природата и какво стои зад устойчивите практики в земеделието.

Пространството дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потреблениеИзградена е на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри.Образователната ферма отваря врати пилотно тази есен с посещения на ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци.

Образователната градина е създадена на основата на интердисциплинарно сътрудничество и модерен подход в образованието – освен Асоциация „Родители“, партньори са фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Изградена е на принципа на биодинамичното земеделие и включва градински лехи с различни видове и сортове растения, зона за компостиране, открити и закрити кътове за обучение и игри.

Предстои да бъде изградена и оранжерия.

„Фермата на Lidl” е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето. Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. Проектът е без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес“, каза по време на откриването Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на компанията.

„Фермата на Lidl” е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост. От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива,“ заяви Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

Образователната ферма отваря врати пилотно тази есен с посещения на ученици от две училища от близки населени места – гр. Елин Пелин и район Кремиковци.

Чрез мисии и работилници, интерактивно съдържание и практически дейности децата ще се учат да садят, да наблюдават и да берат зеленчуци, ще опознават сезонността на растенията, сложните взаимодействия в екосистемите, значението на съхраненото биоразнообразие и ще откриват как природата връща грижата, която получава. По този начин ще осъзнаят стойността на храната, как тя влияе на нашето здраве и защо устойчивото отношение към околната среда е толкова важно.

От следващата пролет образователния център ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за целия образователен цикъл на учениците. Съдържанието в програмата е съобразено с образователните нужди на съвременните деца, като разработените активности и модули се съотнасят с учебното съдържание, за да надграждат знанията и преживяванията на учениците.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

