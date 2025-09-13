Вкусът на България: Семейната ферма „Багри“, която превърна храната в мисия

Как едно семейство от Белене превърна любовта към земята в успешен бизнес

В свят, доминиран от масовото производство, все повече хора търсят автентичност. Търсят храна, която е не просто продукт, а история – за земята, за традициите и за хората, които я създават. Точно такава е и историята на Димитър Николов – 36-годишен мъж от Белене, който заедно със семейството си превръща една шега в мисия. Днес семейната ферма и микропреработвателно предприятие „Багри“ е пример за това как с упоритост, страст и много труд можеш да изградиш бизнес, който е в хармония с природата и хората.

Предизвикателствата на един животновъд

Историята на „Багри“ започва като на шега, според Димитър, но бързо се превръща в сериозно начинание. Родителите му, инженери по професия, решават да засадят лозя в Белене. Осъзнават обаче, че само с производство на суровина е трудно да се оцелее на пазара. “До ден-днешен хората, които произвеждат много суровина в България – ако не са крупни зърнопроизводители – трудно намират икономически смисъл в това да се занимават със земеделие,” разказва Димитър. Това ги насочва към идеята за преработка на продукцията и животновъдство, което по това време е силно подпомагано от европейски програми.

Първият овчарник е изграден по европроект и е с капацитет за 200 майки. Нещата потръгват, но скоро семейството осъзнава, че отново са пред същия проблем – ако не преработват сами млякото, нямат сигурност, че продукцията ще бъде изкупена на справедлива цена. „Често става така, че в момента, в който трябва да реализираш продукция, търговците започват да те режат“, споделя Димитър. Така се ражда идеята за собствена мандра.

“Багри” – от ресторант до семейна ферма

През 2015 г., заедно с брат си, Димитър отваря ресторант “Багри” в София, тясно свързан с философията на Slow Food – международна организация, която популяризира местните продукти и традиции. В ресторанта се използват само български фермерски продукти. Пандемията обаче слага край на ресторантьорския им бизнес и семейството решава да насочи всичките си усилия към овцефермата и преработката на мляко. “Разбрахме, че без да създадем марка и да преработваме млякото от животновъдния ни обект, нещата биха се получили мъчно, ако не и невъзможно,” обяснява Димитър. Така се ражда марката „Багри“ за млечни продукти.

Качеството като мисия

Във фермата на Димитър и семейството му се отглеждат около 750 животни, от които 550 са овце-майки. Акцентът е върху високото качество – както на фуражите, така и на хигиената. „80% от здравето на животните зависи от храната, останалото е хигиена“, убеден е Димитър. Благодарение на този подход, продуктите на „Багри“ са 100% натурални и не съдържат никакви консерванти освен сол.

С нарастващото търсене, семейството често достига до ръба на производствените си възможности и вече търси варианти за разширяване. „В момента сме на етап, в който продаваме повече, отколкото можем да произведем“, казва Димитър.

За него и семейството му, храната е повече от продукт. Тя е мисия, която цели да съхрани българските традиции и да даде на хората чиста и качествена храна. „Хората естествено разбират и диференцират добрия вкус и натуралния състав зад всеки един продукт“, споделя Димитър. Най-голямата награда за труда им е оценката на клиентите. „Това е най-високата оценка и най-силната мотивация за труда, който полагаме“.

Въпреки всички трудности и грешки по пътя, Димитър е категоричен: „С всеки изминал ден, месец и година научаваме изключително много нови неща, както за управлението, животните и производствените процеси, така и за отношенията между хората и живота като цяло“. Историята на „Багри“ е доказателство, че с любов и упоритост можеш да създадеш нещо истинско и смислено.

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.