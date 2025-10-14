От 15 октомври ДФЗ започва прием по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Държавен фонд „Земеделие“ обръща внимание на кандидатите, че крайният срок за изпълнение на дейностите по договор, е не по-късно от 31.07.2027 г.

От 15 октомври до 15 ноември 2025 г. ще се приемат заявления по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ в лозаро-винарския сектор, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Със Заповед № РД09-875/11.09.2025 г. на Министъра на земеделието и храните е определен бюджет по интервенцията, както следва:

14 611 583.30 лв. / 7 470 783.91 евро за финансова 2026 г.

19 289 166.49 лв. / 9 862 394.22 евро за финансова 2027 г.

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).