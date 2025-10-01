Организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми

Изпълнението на новите оперативни програми ще стартира от 1 януари 2026 г.

От 1 октомври до 15 октомври 2025 г., организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да подават заявления за финансиране на нови оперативни програми по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Изпълнението на новите оперативни програми ще стартира от 1 януари 2026 г.

Възможност да кандидатстват имат признати от министъра на земеделието и храните организации на производители в сектора, техните асоциации, както и групи производители на мляко и млечни продукти.

Оперативните програми на кандидатите трябва да са с продължителност от 3 до 5 години, да са насочени към постигане една или повече цели, както и да имат създаден оперативен фонд.