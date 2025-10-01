Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Изпълнението на новите оперативни програми ще стартира от 1 януари 2026 г.

От 1 октомври до 15 октомври 2025 г., организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да подават заявления за финансиране на нови оперативни програми по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Изпълнението на новите оперативни програми ще стартира от 1 януари 2026 г.
Възможност да кандидатстват имат признати от министъра на земеделието и храните организации на производители в сектора, техните асоциации, както и групи производители на мляко и млечни продукти.

Оперативните програми на кандидатите трябва да са с продължителност от 3  до 5 години, да са насочени към постигане една или повече цели, както и да имат създаден оперативен фонд.

Групите производители, трябва да изготвят и изпълняват план за признаване, съгласно който в преходен период, приключващ най-късно на 31 декември 2027 г., следва да бъдат признати като организации на производители на мляко и млечни продукти.
За кандидатстването е необходимо организациите да имат направена регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). Информация относно регистрацията и функционалностите на системата са публикувани като видео ръководства в СЕУ.
Всички необходими документи свързани с кандидатстването са публикувани на сайта на ДФЗ.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Европейските програми за пчелари и овощари предизвикват силен интерес в Търново
ЕК отвори две покани за проектни предложения за реклама
Отворен е приемът на програми за реклама на храни от ЕС
€191 млн. отпуска ЕС за реклама на храни през 2019 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да кандидатстват...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
РЕГИСТРАЦИЯТА за 12-та Национална среща на земеделските производители в България е официално...
АктуалноАкценти
Месечна агрометеорологична прогноза за октомври 2025 г.
АктуалноАкценти
МС одобри доклада от участието на България в неформалното заседание на Съвета...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
КЗП стартира портала „Колко струва” за цени на стоки от голямата потребителска...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама