Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ организират Онлайн демонстрация на тема Мерки за адаптация на птицеферма за яйца към климатичните промени и за намаляване на натиска върху околната среда.

Онлайн събитието се организира по проект Climate Farm Demo, финансиран по Програма Хоризонт Европа. Проектът подкрепя засилване на капацитета на европейските фермери за прилагане, демонстриране и възприемане на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на целия ЕС, за да се намалят по време на изпълнение на проекта парниковите газове от тяхното производство до 35 %. По този начин проектът подпомага изпълнението на Плана на ЕС за постигане на целите за климата до 2030 г.

Място и час на онлайн срещата за демонстрацията : Онлайн от 14:00 ч., 30.09.2025 г. (вторник)

Линк за участие: https://us06web.zoom.us/j/86442772022?pwd=Q2DLaSWjxMjTp6NMQXhpeFXH1khrtk.1

Цел на демонстрацията:

Събитието е насочено към представяне на практически решения за адаптация на птицеферма, специализирана в производство на яйца с акцент върху екологичното отглеждане на кокошки, при прилагане на два технологични метода на отглеждане: свободно и подово.

Основният фокус на демонстрацията е да се покажат ефективни подходи и иновативни практики за климатично интелигентно управление на птицефермата, които същевременно намаляват натиска върху околната среда и подобряват устойчивостта на земеделското производство. Демонстрацията има за цел:

Да представи ползите и предизвикателствата от прилагането на устойчиви практики при управлението на производствените фактори; избора на внедрените най-съвременни технологии, гарантиращи биосигурността на фермата, високата продуктивност и здравето на животните; управлението на тора; намаляване на енергопотреблението от конвенционални източници; минимизиране на отпадъци и брак чрез инвестиции в ново поколение пакетиращ център, при строг контрол за качество и при спазване на най- високите изисквания на редица международно признати стандарти; добавяне на стойност чрез инвестиции в преработка и производство на нов краен продукт;

Да съдейства за разпространението на знания и обмен на опит между фермери, експерти, съветници и други заинтересовани страни относно добрите практики за адаптация към климатичните промени и намаляване на натиска върху природата и климата;

Да допринесе за повишаване на информираността и компетентността на участниците относно мерките за адаптация и смекчаване на последствията от климатичните предизвикателства.

Онлайн събитието е достъпно за всички желаещи да се включат – земеделски стопани, учени и изследователи, съветници, студенти и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителни въпроси и регистрация се свържете с: Теодора Георгиева – координатор на екипа на АЗПБ за изпълнение на проект Climate Farm Demo: Електронна поща: [email protected], Тел .: +359 882 512 199

Участието е безплатно!