Одобрени са критериите за подбор по шест интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Увеличават се и максимално допустимите разходи за групи и организации на производители

Критериите за подбор по шест интервенции бяха приети в рамките на седмото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027.

Предимство ще получават и проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост.Сред останалите критерии за приоритетно класиране са заявления, гарантиращи запазване на заетостта и създаване на нови работни места, инвестиции в цифрови технологии и автоматизация на производството, както и внедряване на иновативни решения.

Това са „Инвестиции в земеделски стопанства”, „Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда“, „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти” и „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“, „Сътрудничество за къси вериги на доставка“, „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“- втора стъпка.
В критериите за подбор по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства се предвижда насърчаване производството на биологични продукти и продукти по утвърдени схеми за качество, както и изпълнение на дейности и инвестиции, подобряващи хуманното отношение към животните, също и преход към алтернативни системи за отглеждане на птица, свине и телета.

Предимство ще получават и проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост.

Ще бъде даден приоритет и на заявления, стимулиращи кооперирането и интеграцията между земеделските производители, като специално внимание ще бъде отделено на младите фермери до 40-годишна възраст и кандидатите, развиващи дейност в райони с природни и други специфични ограничения.

Увеличават се и максимално допустимите разходи за групи и организации на производители
Припомняме, че за първи път в настоящия програмен период инвестициите с екологична насоченост са обособени в отделна интервенция, чрез която ще се подкрепят дейности като биологично производство, прецизно земеделие, опазване на генофонда, внедряване на възобновяеми енергийни източници.

В рамките на критериите по двете интервенции за преработка на селскостопански продукти, се предвижда даването на приоритет за преработка на собствена земеделска продукция, биологично сертифицирани суровини, както и на заявления, подадени от организации и групи на производители.
Предимство ще получават и кандидати, които не са били одобрени за финансиране по подмярка 4.2 от ПРСР 2014–2020.

Сред останалите критерии за приоритетно класиране са заявления, гарантиращи запазване на заетостта и създаване на нови работни места, инвестиции в цифрови технологии и автоматизация на производството, както и внедряване на иновативни решения.

По интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ще се дава приоритет на новаторски проекти, които покриват специфичните цели на Стратегическия план, както и иновационни проекти, базирани на цифрови технологии, които са насочени към подобряване на качеството на селскостопанските продукти. Предимство ще получат и заявления, насочени към устойчивото развитие, ефективно управление на природните ресурси и защитата на биологичното разнообразие.

За получаването на допълнителни точки оперативните групи трябва да включват в състава си съветници, представители на науката, браншови организации или групи/организации на производители, повече от един земеделски или горски стопани и др.

По интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставки“ приоритет получават заявления на обединения, представени от малки и млади земеделски стопани, сътрудничества, които включват голям брой партньори  предлагат биологични продукти и продукти от приоритетните за подпомагане сектори.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

