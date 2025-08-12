Въглеродно земеделие
Очаквайте 9-то издание на Зърнена Академия на 30 октомври 2025

Милица Петрова
Милица Петрова
1 Минути

Зърнена Академия 2025 – този октомври във Варна, Златни пясъци, ще срещне отново лидерите в агробизнеса на Балканите и Черноморския регион.

  • Присъединете се към водещи експерти и търговци.
  • Научете най-актуалните прогнози за пазарите през 2025
  • Споделяйте идеи. Създавайте контакти. Движете бизнеса си напред.

Участвайте в 9-ото издание на водещия зърнен форум за Балканите и Черноморския регион! Водещата тема на изданието тази година: ‪@agroportalbg5435‬ 2025: Търговия във време на изобилие Рекордни световни реколти, стабилно търсене, слаба волатилност. Готова ли е индустрията за тази нова реалност? Не пропускайте и възможността да представите пред целия агросектор своя бранд на специален изложбен щанд, който можете да наемете! Свържете се с нас: [email protected]

