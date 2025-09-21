Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Нови катери ще контролират риболова в Черно море

Те ще бъдат закупени по проект, финансиран от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., който е на обща стойност 2 915 784, 69 лв.

Нови и съвременни патрулни лодки ще подпомагат ефективния контрол в рибарството и ще допринесат за опазването на морските ресурси, съобщават от Областния информационен център-Варна. Те ще бъдат закупени по проект, финансиран от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Общата му стойност е 2 915 784, 69 лв. Бенефициент е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

С европейските средства ще бъдат снабдени 7 броя патрулни плавателни средства – 3 с обща дължина на катера минимум 5.80 до 6 метра и 3 с дължина от 8.20 до 8.50 метра. В комплект с тях ще има колесари, осигуряващи мобилност, широкообхватност и оптимизация на разходите както за придвижване, така и за зимно съхранение на лодките. Ще бъде доставен и плавателен съд с размер от 10 до 11.50 метра, който ще има район на плаване до 20 морски мили.

Към края на календарната 2018 г. ИАРА е разполагала с три патрулни катера, предоставени за обезпечаването на контролните дейности по море на териториалните звена по крайбрежието на българското Черноморие – Бургас, Варна и Добрич. Към момента агенцията има само с размер 7,5 метра. Незадоволителното му техническо състояние по никакъв начин не способства за осъществяване на контролните функции на ИАРА. Към 1.01.2024 г. риболовният флот на България наброява 1857 плавателни съда. 95% от тях са с дължина до 12 метра. Това прави използването на старите патрулни катери неефективно, рисковано, в конкретни случаи дори невъзможно.

С изпълнението на проекта и доставката на новото оборудване ще се осигурят по-добър мониторинг и устойчиво управление на рибните ресурси в Черно море. Неговото изпълнение ще продължи до 19.05.2028 г.

 

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Последни

Финансиране в земеделието
Екологичната цена на бързата мода: Как ЕС се бори с огромните текстилни...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Добрият вкус не се забравя: Как горнооряховският суджук стана национална гордост
АктуалноАкценти
БАБХ започна проверки в училищните столове и бюфети
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
EFIC сигнализира, че тарифите за износа на мебели за САЩ могат да...

