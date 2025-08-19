Над 168 хил. лв. се отпускат за компенсиране на земеделски стопани за щетите от пожарите през юли

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) отпуска общо 168 617 лв.(86 212,5 евро) по помощ de minimis за компенсиране на щети от пожари през месец юли 2025 г. на 4 земеделски стопани на територията на страната. В резултат на поредицата от пожари през месец юли, обхващащи различни региони в страната, бяха унищожени земеделски култури и животни.

Земеделските стопани понесоха значителни загуби, които не биха могли да възстановят със собствени възможности и за които е необходимо да се предостави финансово подпомагане в спешен порядък.

Със Заповед на министъра на земеделието и храните бяха сформирани временни експертни комисии към Областните дирекции „Земеделие“, които констатираха щетите, причинени от възникналите пожари в районите с обявено бедствено положение в страната.

На основание извършените от експертните комисии констатации и издадените протоколи подпомагане се отпуска на:

– земеделския стопанин Кръстю Тюйлиев в размер на 45 419 лв.(23 222,37 евро), като обезщетение за унищожените 21 бр. говеда в стопанството му в землището на с. Студена, общ. Свиленград, област Хасково;

– земеделския стопанин „Био Сакар“ ЕООД в размер на 41 236 лв.(21 083,63 евро) за възстановяване на част от производствения потенциал и компенсиране на част от направените разходи за отглеждане на бадеми в землището на с. Студена, общ. Свиленград, област Хасково;

– земеделския стопанин Павлин Желев в размер на 42 770 лв.(21 867,95евро) за възстановяване на част от производствения потенциал в животновъдния му обект в с. Радовец, общ. Тополовград, област Хасково;

– земеделския стопанин Красимир Воденичаров в размер на 39 192 лв.(20 038,55 евро), като обезщетение за унищожени 23 бр. едри преживни животни в стопанството му в землището на село Козловец, общ. Свищов, област Велико Търново.

Подкрепата от страна на държавата ще доведе до възстановяване на жизнеспособността на стопанствата и продължаване на дейността им като земеделски производители.

Помощите de minimis се прилагат като най-бърз и ефективен инструмент за подкрепа при създали се непредвидени, сложни или тежки обстоятелства, изискващи своевременна държавна намеса, който позволява да се реагира в кратки срокове, за да се осигури адекватно подпомагане и защита на фермерите.

Следва да се отбележи, че индивидуалният таван за подпомагане чрез този инструмент, при спазване на приложимия регламент, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро. При предоставянето на тази подкрепа Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“, като предоставящ орган, стриктно спазват посочения таван, като се вземат предвид всички получени помощи de minimis в рамките на три години.