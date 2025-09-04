МЗХ започва подготовката за изграждане на мрежа от наземни генератори със сребърен йодид за борба с градушките

Заместник-министър Капитанов поясни, че населените места, в чиято близост ще бъдат разположени останалите генератори, вече са определени

Министерството на земеделието и храните започва подготовката за изграждане на мрежа от наземни генератори, използващи сребърен йодид за борба с градушките. Пилотната площадка ще бъде в гр. Карнобат, област Бургас, като предстои газовата инсталация да бъде одобрена от националните контролни институции и да служи като модел за следващите площадки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов с представители на испанската противоградова защита.

Заместник-министърът информира, че е извършен задълбочен анализ на състоянието на противоградовата защита в страната.

„В рамките на проучването разгледахме добрите практики на Испания и Франция, където успешно се прилагат автоматични наземни генератори, управлявани дистанционно.

На базата на анализа взехме решение подобна система да бъде внедрена и в България“, обясни той. По думите му, ключов етап от процеса е правилното проектиране и изграждане на газовите инсталации за генераторите, които трябва да отговарят на националните нормативи. Опитът на Испания ще бъде ценен за изграждането на безопасна и ефективна мрежа, която да отговаря както на българските, така и на европейските стандарти.

„През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции. Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд“, допълни той.

От своя страна испанските представители изтъкнаха предимствата от новия за България метод за борба с градушките и посочиха, че техният опит показва успешни действия при прилагането на противоградовата защита, които са в услуга на земеделските производители. По време на посещението си те ще проведат редица работни консултации с българските специалисти за борба с градушките.

На срещата присъстваха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ инж. Валери Ценов, представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.