МЗХ стартира прием по интервенцията за къси вериги на доставка с бюджет от 9,5 млн. евро

Мариана Климентиева
С предвидения бюджет ще бъде осигурена възможност за подпомагане дейността на над 50 обединения, с участие на не по-малко от 200 фермери от цялата страна

Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът по интервенцията е 9,5 млн. евро, а максималният размер на разходите за един проект е до 300 000 евро.

Целта на подпомагането е създаване на условия за участие на фермери с техните продукти на фермерски пазари, гарантиране на по-добра проследяемост на произхода на храните и тяхното качество, както и по-справедлива цена за продукцията, която да отива директно към производителите. С предвидения бюджет ще бъде осигурена възможност за подпомагане дейността на над 50 обединения, с участие на не по-малко от 200 фермери от цялата страна.

Допустимите кандидати могат да заявяват разходи, свързани с управление на проекта за директна доставка на селскостопански продукти и храни до крайните потребители. Сред останалите разходи, допустими за заявяване, са за популяризиране на дейността на обединението, преки разходи за закупуване на специализирани транспортни средства, търговско оборудване, свързано с подготовка за продажба и предлагане на продукцията, ремонт на помещения за съхранение или магазини за директна продажба и др. Продължителността на изпълнение на проектите е до 3 години.

Приемът ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги /СЕУ/ и ще продължи до 5 декември 2025 г. С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете тук.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

