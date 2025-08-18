МЗХ публикува за обществено обсъждане изменения и допълнения на Закона за подпомагане на земеделските производители

Създават се функции на Държавен фонд „Земеделие“ в областта на изпълнението на Социалния план за климата

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, както и на официалната страница на Министерството на земеделието и храните.

Целта е да се доизгради правната рамка за приложението на Взаимоспомагателния фонд, като се създават функции и на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. В допълнение се регламентира начинът на сформиране на средствата в този Взаимоспомагателен фонд, в рамките на европейското законодателство.

Създават се функции на Държавен фонд „Земеделие“ в областта на изпълнението на Социалния план за климата.

Добавя се възможност за делегиране на правомощия от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ на заместник-изпълнителните директори и директорите на Областните дирекции по изпълнението на Стратегическия план.

Прецизират се текстове относно инвестиционните интервенции, с цел ефективното им приложение и осигуряване на публичност и прозрачност за бенефициентите.

Регламентира се възможността и за кампания 2026 и 2027 г. кандидатите и бенефициентите да могат да подават до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите за директна подкрепа и площните интервенции, по линия на развитието на селските райони и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.

В Закона за Българската банка за развитие в чл. 16, ал. 3 се добавят Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., както и остатъчните ресурси след приключването на програмния период. По този начин Министерството на земеделието и храните предлага увеличаване на прага на гаранционно покритие от 50 % на 80 % по гаранционната програма. Целта е да бъде насърчена инвестиционната активност в селските райони, като се постигне по-висока ефективност при усвояване на финансовите инструменти, както и да се подпомогнат земеделските стопани по отношение на кредитирането от една страна, а от друга страна се очаква по-ефективно управление на предоставените им за подпомагане средства.