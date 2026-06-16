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Модернизирането на инфраструктурата и инвестициите в кадри са приоритети в транспортния сектор

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Секторът изпитва сериозна нужда от инженери, ръководители на полети и IT специалисти в авиацията, каза още министър Пеев. Затова е необходимо по-тясно партньорство между бизнеса, университетите и обучителните центрове

Модернизирането на инфраструктурата и инвестициите в кадри са сред ключовите приоритети в транспортния сектор. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в дискусия за ускорено изграждане на свързаността в Югоизточна Европа по време на форума Green Transition Forum 6.0 в София.

Летищата в региона се нуждаят от разширяване на капацитета, посочи той. Важен приоритет остава и по-добрата свързаност между железопътния транспорт, пристанищата и пътната мрежа. Зеленият преход и новите технологии са ключови за повишаване на конкурентоспособността на транспортния отрасъл. Секторът изпитва сериозна нужда от инженери, ръководители на полети и IT специалисти в авиацията, каза още министър Пеев. Затова е необходимо по-тясно партньорство между бизнеса, университетите и обучителните центрове.

В рамките на форума Георги Пеев проведе двустранна среща и с министъра на развитието на Гърция Панайотис Теодорикакос. Двамата разгледаха възможностите за общи инициативи на българския и гръцкия транспортен бизнес. С европейския координатор на коридора Балтийско море – Черно море – Егейско море Марио Мауро бяха обсъдени проектите, с които България, Гърция и Румъния ще кандидатстват по Механизма за свързана Европа.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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