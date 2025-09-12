Въглеродно земеделие
Младите земеделски стопани получиха доплащане от 2,4 млн. лева за Кампания 2024

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Държавен фонд ”Земеделие” (ДФЗ) преведе близо 2,4 млн. лв. (2 393 524 лв.) доплащане на допустимите кандидати, заявили подпомагане по интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“ – (МЗС).

Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните (№ РД 09 858 от 02.09.2025 г.), размерът на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар за Кампания 2024, е увеличен от 219,51 лв./ха на 244,48 лв./ха,
Припомняме, че през юни младите стопани получиха по интервенцията 20,5 млн. лв. (20 412 635 лв.). С настоящето доплащане оторизираните средства по схемата за Кампания 2024 възлизат на общо 22 806 159 лв., с което целевият финансов ресурс по интервенцията е усвоен в максимална степен.

Целта на интервенцията за млади земеделски стопани е да улесни и подпомогне създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства от млади хора, като също така насърчава заетостта, икономическото и социалното развитие в селските райони.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

