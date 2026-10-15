Министър Абровски: Земеделието е един от стратегическите сектори в България

​Министър Абровски изтъкна широкия обхват на дейности на министерството, които освен продоволствената сигурност, включват и управлението на горите и превенцията на горските пожари, водите за напояване на земеделските площи, борбата с градушките и др. ​

Земеделието е един от стратегическите сектори в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на работна среща с американска бизнес делегация, организирана от American Kestrel с ръководител Патрик Суини. В срещата участваха и заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров, Янислав Янчев, проф. д-р Крум Неделков и проф. д-р Иван Палигоров. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за технологично партньорство, дигитализация и инвестиции в стратегически сектори на земеделието у нас.

​Министър Абровски изтъкна широкия обхват на дейности на министерството, които освен продоволствената сигурност, включват и управлението на горите и превенцията на горските пожари, водите за напояване на земеделските площи, борбата с градушките и др. ​В хода на срещата беше поставен специален акцент върху приложението на високите технологии и прецизното земеделие. ​Обсъдени бяха възможностите за инвестиции в емблематични за страната ни продукти. В отговор на интереса от страна на делегацията към производството на българско розово масло, министър Абровски отбеляза водещата позиция на България на международния пазар.

Страната ни е сред водещите световни производители и износители на розово масло, като продукцията достига до повече от 30 държави. През 2025 г. САЩ са водещият експортен пазар за българско розово масло с износ от 326 кг, следвани от Китай и Австралия.

Земеделският министър представи и уникалните свойства на ендемичната млечнокисела бактерия Lactobacillus bulgaricus, която придава неповторими качества на българското кисело мляко и предоставя възможност за инвестиционни партньорства.

От страна на американските технологични компании, обединени в мрежата на American Kestrel, беше заявено намерение за съвместна работа по внедряване на иновативни технологични решения и разработването на подходи за по-ефективно управление.