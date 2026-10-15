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Министър Абровски: Земеделието е един от стратегическите сектори в България

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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​Министър Абровски изтъкна широкия обхват на дейности на министерството, които освен продоволствената сигурност, включват и управлението на горите и превенцията на горските пожари, водите за напояване на земеделските площи, борбата с градушките и др. ​

Земеделието е един от стратегическите сектори в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на работна среща с американска бизнес делегация, организирана от American Kestrel с ръководител Патрик Суини. В срещата участваха и заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров, Янислав Янчев, проф. д-р Крум Неделков и проф. д-р Иван Палигоров.  По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за технологично партньорство, дигитализация и инвестиции в стратегически сектори на земеделието у нас.

​Министър Абровски изтъкна широкия обхват на дейности на министерството, които освен продоволствената сигурност, включват и управлението на горите и превенцията на горските пожари, водите за напояване на земеделските площи, борбата с градушките и др. ​В хода на срещата беше поставен специален акцент върху приложението на високите технологии и прецизното земеделие. ​Обсъдени бяха възможностите за инвестиции в емблематични за страната ни продукти. В отговор на интереса от страна на делегацията към производството на българско розово масло, министър Абровски отбеляза водещата позиция на България на международния пазар.

Страната ни е сред водещите световни производители и износители на розово масло, като продукцията достига до повече от 30 държави. През 2025 г. САЩ са водещият експортен пазар за българско розово масло с износ от 326 кг, следвани от Китай и Австралия.

Земеделският министър представи и уникалните свойства на ендемичната млечнокисела бактерия Lactobacillus bulgaricus, която придава неповторими качества на българското кисело мляко и предоставя възможност за инвестиционни партньорства.

От страна на американските технологични компании, обединени в мрежата на American Kestrel, беше заявено намерение  за съвместна работа по внедряване на иновативни технологични решения и разработването на подходи за по-ефективно управление.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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