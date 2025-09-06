Въглеродно земеделие
Международен ден на лешоядите в Софийския зоопарк: Крилатите санитари на природата се завръщат

На 6 септември  Софийският зоопарк ще се превърне в център на знанието и вдъхновението за всички, които обичат природата. Поводът е Международният ден на лешоядите – специално събитие, което ще събере експерти, природозащитници и любители на дивата природа, за да отбележат важната роля на тези птици за екосистемата.

Лешоядите: от изчезване до възраждане

От незапомнени времена лешоядите са имали лоша репутация, но малцина знаят, че те са от изключително значение за природата. Те са нейните „санитари“, които се хранят с мърша и помагат за предотвратяването на разпространението на болести. Днес техните популации в много държави по света се възстановяват, но в България все още остават редки и уязвими. Някои видове, които са били напълно изчезнали, днес се завръщат благодарение на усилията на специалисти и доброволци.

Зоопаркът като убежище и спасителен център

Софийският зоопарк има дългогодишна традиция в отглеждането и размножаването на лешояди. Всъщност, първото животно в колекцията на цар Фердинанд, който е основал зоопарка през 1888 г., е бил черен лешояд (картал). През цялата си дълга история зоопаркът винаги е имал лешояди в колекцията си, а от 2000 г. насам се гордее и с успехи в размножаването на египетски и белоглави лешояди. В момента в зоопарка се отглеждат две двойки египетски лешояди, една двойка черни лешояди и група белоглави лешояди.

Зоопаркът участва активно в проекти за размножаването и опазването на трите вида, като скоро ще се включи и в усилията за възстановяването на четвъртия вид на Балканите – брадатия лешояд. Ролята на зоологическите градини в опазването на видовете през 21-ви век е все по-значима и осезаема, тъй като те се превръщат в последни убежища за много застрашени животни.

Празник на знанието и природата

По случай Международния ден на лешоядите, събитието на 6 септември е организирано от Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина – София, в сътрудничество с природозащитните организации ЕкоОбщност, Wild Trails Adventures и Bindl.green.

Специалисти и доброволци от тези организации ще ви очакват в две „горещи“ точки в зоопарка:

  • Пред волиерите на египетските лешояди във Фазанерията.
  • Пред Голямата волиера за хищни птици, където се отглеждат белоглави и черни лешояди.

Какво ви очаква на място?

Посетителите ще могат да се насладят на:

  • Интересни истории и интерактивни активности, включително специална игра за посетителите.
  • Срещи и разговори с експерти, които ще ви запознаят с любопитни факти за лешоядите, заплахите, пред които са изправени, и мерките за тяхното опазване.
  • Наблюдение на живо на египетски, белоглави и черни лешояди. В 11:00 часа гледачите от сектор „Птици“ ще нахранят египетските лешояди пред публика.

Събитието е подходящо за всички възрасти – деца, семейства и любители на дивата природа. Очакват ви знания, игри и вдъхновение от истинските пазители на небето – лешоядите.

Кога и къде?

Дата: 6 септември 2025 г.

Място: Зоологическа градина – София – при Голямата волиера за хищни птици (в близост до езерото) и при волиерите на египетските лешояди (Фазанерия).

Събитието е достъпно за всички посетители на зоопарка.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

