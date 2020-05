Липса на яйца на Острова, в САЩ съдят доставчици

Липсата на яйца в САЩ довела до започване на съдебни дела срещу доставчици на яйца.

След обявяването на карантината във Великобритания търсенето на яйца и черен чай се е увеличило поради пандемията. В някои супермаркети дори всички яйца били разпродадени. За заетите британци закуската отдавна е останала на заден план, но карантината успяла да накара милиони от тях да преразгледат навиците си и да преоткрият удоволствието от традиционната сутрешна закуска със семейството, пише изданието Times.

„Възможността да споделяте традиционна британска закуска със семейството си е едно от предимствата на карантината.“, споделя Никълъс Хатърсли, управител на британска верига универсални магазини. „Едно от предимствата на това да останете у дома е, че ритъмът на живота се забави, появи се повече време за пълноценно хранене и има възможност да превърнете храненето в цяло приятно изживяване“, коментират от веригата магазини.

Проучване показало, че почти половината от купувачите са променили хранителните си навици с началото на карантината. Това от своя страна е доведело до проблеми с осигуряването на някои продукти в супермаркетите. Повишеното търсене на яйца е предизвикало недостига им и увеличението на цените. В британските супермаркети Tesco, например, една четвърт от марките яйца са разпродадени, пише Times. Веригата супермаркети Lidl също е била принудена да внася продукт от Холандия по спешност.

В САЩ подобен проблем довел до започване на съдебни дела срещу доставчици на яйца. В Калифорния и Тексас са регистрирани случаи, при които доставчици на стоки или супермаркети са обвинени в необосновано увеличение на цените на фона на пандемията на коронавирус, съобщават от New York Times. „По време на каквито и да било икономически сътресения, винаги ще има такива, които искат да извлекат печалба от милионите пострадали“, изданието цитира дело, регистрирано в Калифорния. The New York Times отбелязва, че в някои щати цените на яйцата са се утроили след обявяването на пандемиията.

