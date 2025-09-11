Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

КЗК засилва защитата на поверителна информация с нова система за контрол и сигурност

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представянето на системата от допълнителни мерки за защита на поверителната търговска информация на Комисията

В хода на секторните анализи на пазарите на храни и лекарства, които Комисията за защита на конкуренцията извършва, постъпват значителен обем данни, голяма част от които представляват поверителна информация – производствена или търговска тайна. Това наложи да въведем допълнителни мерки и специално установен ред на работа, с които да се гарантира надеждната защита на информацията.

АКЦЕНТИ
Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представянето на системата от допълнителни мерки за защита на поверителната търговска информация на КомисиятаКато част от въведените мерки бяха обособени специални зони с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, в които да се съхранява и обработва поверителна информация, постъпила в Комисията.

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представянето на системата от допълнителни мерки за защита на поверителната търговска информация на Комисията. Той обясни, че системата повишава сигурността на обработваните данни и демонстрира ясна ангажираност на Комисията към защита на правата и интересите на икономическите оператори, участващи в пазарните анализи. Въвеждането й е част от по-широка стратегия на КЗК за модернизиране и институционално укрепване при работа със стопанска информация, включително в контекста на сътрудничеството с европейските и национални органи.

Като част от въведените мерки бяха обособени специални зони с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, в които да се съхранява и обработва поверителна информация, постъпила в Комисията.

Достъп до тях се осигурява единствено от определени три длъжностни лица с ръководни функции. Помещенията са оборудвани със система за постоянно видеонаблюдение в реално време, а записите от него са с удължен срок на съхранение на два независими източника, обясни главният секретар на КЗК Мария Петрова.

Служителите, които работят с поверителни документи, не могат да използват устройства, които позволяват копиране и заснемане, и осъществяват връзка само чрез защитен стационарен телефон. Работата им се осъществява чрез хардуер и софтуер, които са изградени в самостоятелна офлайн мрежа, изцяло съобразена със спецификите на извършваната дейност, а техническото оборудване в зоните не позволява запис на данни през външни устройства.

Постъпващата в Комисията поверителна информация се отделя незабавно от останалата, регистрира се в деловодната система и се предава на член от работния екип, след което се съхранява в защитен шкаф и се прехвърля към самостоятелен сървър, намиращ се в зоната с ограничен достъп. Достъп до този сървър и работа с документите се осъществява само от предварително определени длъжностни лица със специален достъп, като всички действия се извършват под наблюдение и при пълна проследимост. Във всяка стъпка се прилагат принципите на разделност и контрол – от съхранението на ключове до работата със съдържанието на поверителните папки.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро
КЗП с препоръка към търговците относно правилното обозначаване на цените преди въвеждане на еврото
Росен Карадимов, КЗК: Ръстът на цените не се дължи на приемането на еврото
Мария Филипова, КЗП: Установени са масови нелоялни търговски практики преди предстоящото въвеждане на еврото
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
КЗК засилва защитата на поверителна информация с нова система за контрол и...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
ЕП иска по-голям самостоятелен бюджет за селското стопанство след 2027 г.
АктуалноАкцентиИнтервю
Серхий Шевченко, PIC Europe пред Агрозона: Бъдещето на свиневъдството е в дигиталните...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър Василева: МЗХ ще продължи да подкрепя птицевъдството и свиневъдството в България
АктуалноАкценти
Стартира Smart Poultry & Pig World 2025

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама