КЗП стартира портала „Колко струва” за цени на стоки от голямата потребителска кошница

На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продукти

Комисията за защита на потребителите стартира публичната работа на интернет портала „Колко струва” (kolkostruva.bg), чрез който ще се публикуват и визуализират цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница. Порталът премина успешно фаза на интеграционни тестове с търговските вериги през периода 9–25 септември 2025 г., като първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г. На 29 септември 2025 г. част от веригите потвърдиха готовност за подаване в продукционна среда, като публикуването стартира на 30 септември 2025 г.

Порталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги.

На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продукти. Платформата е предназначена да информира ежедневно потребителите за крайните продажни цени и е проектирана така, че да не създава прекомерни административни тежести за бизнеса, като ефективното ѝ функциониране е пряко свързано с редовното и коректно публикуване и подаване на информация от страна на търговците.

В тази връзка, КЗП изготви писма до търговците, с напомняне за задължението им да публикуват на уеб сайтовете си и да предоставят на КЗП информация за цените. Съгласно чл. 55б, ал. 1, 2, 3 от ЗВЕРБ търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. в сегмента на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти са длъжни да публикуват ежедневно информация за индивидуалните продажни цени на определените стоки от голямата потребителска кошница и да я предоставят в изискуемия формат на КЗП. Подробни разяснения и технически насоки са публикувани в раздел „Указания за търговци” на сайта на Комисията: https://kzp.bg/bg/kolkostruva/instructions.

КЗП е задължена да извършва проверки за спазване изискванията на ЗВЕРБ и при констатиране на нарушения – непредоставяне на информация по чл. 55б или необосновано повишаване на цените след 8 октомври ще санкционира нарушителите с цялата строгост на закона.