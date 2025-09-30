Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

КЗП стартира портала „Колко струва” за цени на стоки от голямата потребителска кошница

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продукти

Комисията за защита на потребителите стартира публичната работа на интернет портала „Колко струва” (kolkostruva.bg), чрез който ще се публикуват и визуализират цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница. Порталът премина успешно фаза на интеграционни тестове с търговските вериги през периода 9–25 септември 2025 г., като първите тестови данни са подадени на 12 септември 2025 г. На 29 септември 2025 г. част от веригите потвърдиха готовност за подаване в продукционна среда, като публикуването стартира на 30 септември 2025 г.

АКЦЕНТИ
На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продуктиПорталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги.

Порталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги.

На страницата kolkostruva.bg е описано как платформата обработва подадената от търговците информация за ежедневните цени и я визуализира по групи и категории продукти. Платформата е предназначена да информира ежедневно потребителите за крайните продажни цени и е проектирана така, че да не създава прекомерни административни тежести за бизнеса, като ефективното ѝ функциониране е пряко свързано с редовното и коректно публикуване и подаване на информация от страна на търговците.

В тази връзка, КЗП изготви писма до търговците, с напомняне за задължението им да публикуват на уеб сайтовете си и да предоставят на КЗП информация за цените. Съгласно чл. 55б, ал. 1, 2, 3 от ЗВЕРБ търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. в сегмента на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти са длъжни да публикуват ежедневно информация за индивидуалните продажни цени на определените стоки от голямата потребителска кошница и да я предоставят в изискуемия формат  на КЗП. Подробни разяснения и технически насоки са публикувани в раздел „Указания за търговци” на сайта на Комисията: https://kzp.bg/bg/kolkostruva/instructions.

КЗП е задължена да извършва проверки за спазване изискванията на ЗВЕРБ и при констатиране на нарушения – непредоставяне на информация по чл. 55б или необосновано повишаване на цените след 8 октомври ще санкционира нарушителите с цялата строгост на закона.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Мария Филипова, КЗП: Продажните цени на стоките не са търговска тайна
Петър Мишев и Димитър Зоров: Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%
КЗК засилва защитата на поверителна информация с нова система за контрол и сигурност
Мария Филипова, КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
КЗП стартира портала „Колко струва” за цени на стоки от голямата потребителска...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. на животновъди и пчелари по de...
АктуалноДържавен Фонд Земеделие
Изтича периодът на прилагане на ПРСР 2014-2020, какво трябва да знаят бенефициерите
АктуалноАкцентиРегиони
Вицепремиерът Караджов: Жп връзката със Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят...
АктуалноАкцентиРегиони
Премиерът: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама