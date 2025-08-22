Копа-Коджека за споразумението между ЕС и САЩ: Брюксел отстъпва, земеделието не получава нищо

Най-голямата европейска земеделска организация – Копа-Коджека (Copa-Cogeca) излезе с официално становище относно съвместното изявление на ЕС и САЩ за търговията и инвестициите

„Наскоро сключеното споразумение между ЕС и САЩ, допълнително разяснено в съвместно изявление, не предоставя никакви ползи за европейския селскостопански сектор. Въпреки публичните изявления на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, направени в Шотландия, относно потенциални тарифни споразумения по принципа „нула за нула“ за някои селскостопански продукти — съвместното изявление не съдържа подобно облекчение за нито един европейски производител. Минималното очакване беше тарифно облекчение за виното и спиртните напитки — решение, подкрепено от заинтересовани страни както в ЕС, така и в САЩ — но това не беше постигнато,“ се казва в прессъобщение от Копа-Коджека.

Едностранен резултат, който вреди на европейските производители

„Напротив, това споразумение предоставя подобрен достъп до пазара за американски агрохранителни продукти, докато производителите от ЕС са изправени пред по-високи мита, които вече достигат 15%, за ключови експортни продукти. Този едностранен резултат е не само неоправдан, но и дълбоко вреден за сектор, който вече е под натиск от растящи разходи, регулаторни ограничения и засилваща се глобална конкуренция,“ заявяват от европейската земеделска организация.

Стратегическа грешка, която подкопава фермерите от ЕС

На практика от европейското земеделие се изисква да приеме по-неблагоприятни търговски условия, докато САЩ жънат нови предимства. Това не е реципрочност, а стратегическа грешка, която подкопава европейските фермери, селскостопанските кооперативи и селските райони, обясняват от Копа-Коджека.

Копа-Коджека призовава за спешни действия и оценка на въздействието

От Копа-Коджека са категорични, че ЕК трябва да продължи да преговаря със САЩ за намаляване на митата върху ключови селскостопански експортни стоки и трябва спешно да проведе и публикува оценка на въздействието на това споразумение върху селскостопанския сектор в ЕС, включително подробен анализ на заместващите ефекти. Конкурентни държави, като например Австралия и Аржентина, ще продължат да се ползват от по-ниски мита от 10%, което означава, че европейските производители вече са в още по-неизгодно положение на ключов пазар.

От фермерската организация настояват за яснота относно планираните от Комисията корекции на регламента за обезлесяването и директивите за устойчивост, както и техните последици за производителите в ЕС. Всяка гъвкавост, предоставена по отношение на санитарните и фитосанитарни правила (SPS) или санитарното сертифициране за САЩ, не трябва да бъде за сметка на стандартите за производство или на фермерите в ЕС.

„Това споразумение потвърждава една тревожна тенденция: Земеделието постоянно се пренебрегва в търговските преговори на ЕС. Призоваваме Комисията да обясни как този резултат е в съответствие с декларираните й цели относно стратегическата роля на нашия сектор за Европа, устойчивостта на селските райони и справедливата търговия, както и да очертае незабавни стъпки за това как планира да смекчи негативното въздействие,“ категорични са от Копа-Коджека.

ЕС и САЩ публикуват съвместно изявление относно търговията и инвестициите

ЕС и САЩ излязоха със съвместно изявление, с което се създава рамка за справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции. То потвърждава и се основава на политическото споразумение, постигнато от председателя Фон дер Лайен и президента Тръмп на 27 юли.

В изявлението се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори.

ЕС ще увеличи пазарните възможности за износа на САЩ чрез премахване на митата върху промишлените стоки, внасяни от САЩ, както и чрез значително подобряване на достъпа до пазара за някои морски дарове, ядки, млечни продукти, пресни и преработени плодове и зеленчуци, преработени храни, зърнени храни и семена за засаждане, соеви маслодайни семена, свинско и бизоново месо. Като цяло тези тарифни намаления ще се прилагат чрез специфични за отделните продукти тарифни квоти (ТК). Конкретните продукти и придружаващите ги тарифни квоти и равнища на митата ще бъдат публикувани своевременно.

Какво носи споразумението между ЕС и САЩ за земеделските стопани от двете страни на Атлантическия океан?

Това споразумение води до подобрен достъп до пазара за продажбите на селскостопански стоки от САЩ, от които ЕС се нуждае. Днес САЩ са основен източник на ядки, полок от Аляска или сорго. Поради това хранително-вкусовата промишленост на ЕС ще се възползва от по-евтин и по-сигурен достъп до ключови суровини, обясняват от Европейската комисия.

От друга страна, износителите от ЕС ще получат сигурност и предвидимост по отношение на условията за износ за САЩ. САЩ са вторият по големина пазар за износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС и пазар, който осигурява стабилен растеж. Висококачествените и традиционни храни и напитки от ЕС са в голямо търсене и тази сделка дава на износителите от ЕС стабилността, от която се нуждаят, за да продължат да изнасят.

Продукти като говеждо месо, птиче месо, ориз или етанол не са обхванати от предложението на ЕС. „От самото начало нашата позиция е, че либерализацията от страна на ЕС не засяга чувствителни селскостопански продукти. По-скоро откриваме нови възможности за увеличаване на вноса на продукти, от които промишлеността на ЕС се нуждае и които потребителите купуват, като ядки, соево масло, някои видове риболов или преработени храни, включително кетчуп,“ разясниха от ЕК.