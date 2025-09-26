КНСБ подкрепя предложението за 1213 лв. минимална заплата

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепя проекта за Постановление на Министерския съвет (ПМС) за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. в размер на 1213 лв. (620 евро). От синдиката посочват, че това е нарастване с 12,6% от сегашния размер. Това се казва в позиция, публикувана на сайта на КНСБ.

“Този размер се базира на действащото трудово законодателство и така предложеното ПМС отговаря изцяло на действащата нормативна рамка”, добавят от синдиката. През последните две години се отчита последователен ръст на МРЗ, като през 2024 г. нараства с 19,6%, а през 2025 г. с 15,4%, отбелязват още от КНСБ. “С увеличението на МРЗ през 2026 г. се очаква ръст от 55,5% спрямо 2023 г. (780 лв.), следвайки формулата, заложена в трудовото законодателство”, обясниха от КНСБ.

КНСБ счита, че :