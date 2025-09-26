КНСБ подкрепя предложението за 1213 лв. минимална заплата

Въглеродно земеделие
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепя проекта за Постановление на Министерския съвет (ПМС) за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. в размер на 1213 лв. (620 евро). От синдиката посочват, че това е нарастване с 12,6% от сегашния размер. Това се казва в позиция, публикувана на сайта на КНСБ.

“Този размер се базира на действащото трудово законодателство и така предложеното ПМС отговаря изцяло на действащата нормативна рамка”, добавят от синдиката. През последните две години се отчита последователен ръст на МРЗ, като през 2024 г. нараства с 19,6%, а през 2025 г. с 15,4%, отбелязват още от КНСБ. “С увеличението на МРЗ през 2026 г. се очаква ръст от 55,5% спрямо 2023 г. (780 лв.), следвайки формулата, заложена в трудовото законодателство”, обясниха от КНСБ.

КНСБ счита, че :

  • Размерът на МРЗ за 2026 г. от 1213 лв. (620.20 евро) ще допринесе за повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила активно да участва на пазара на труда, както и да повиши жизненото равнище на нискодоходните групи в страната ни. В дългосрочен план това ще доведе до намаляване на риска от изпадане в бедност сред работещите и намаляване на подоходните неравенства в страната.
  • Ръстът на МРЗ стимулира вътрешно-пазарното търсене на стоки и услуги, водейки и до стимулиране на икономическия растеж през потреблението.
  • Размерът на МРЗ е от значение при определянето на възнагражденията на наетите лица. Ръстът на МРЗ косвено допринася за увеличението на доходите на лицата, работещи на договор обвързан по някакъв начин с размера на МРЗ. В тази връзка ръстът на МРЗ е ключов инструмент за провеждането на политика по доходи и стъпка към достигането на възходяща доходна конвергенция.

 

Мариана Климентиева

