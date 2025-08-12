Kласация на “Таймс Ентъртейнмънт”: България е сред 7-те най-изгодни европейски дестинации за туристи

В класацията за най-изгодни европейски държави за туристи са включени и Румъния, Унгария, Полша, Босна и Херцеговина, Албания и Португалия

България беше включена в класация на 7-те най-изгодни за туризъм държави в Европа, публикувана от специализираното издание “Таймс Ентъртейнмънт” (Times Entertainment), част от групата на “Таймс ъв Индия” (Times of India).

Европа обикновено е описвана като скъп континент за посещение, с луксозни хотели, скъпи ястия и скъпи туристически атракции. Въпреки че Париж, Лондон и Цюрих могат да бъдат непосилно скъпи, има много достъпни страни за посещение в Европа, които са богати на култура, спиращи дъха гледки и интересни преживявания, без да се изпразва портфейлът ви, посочва изданието.

Според класацията на “Таймс Ентъртейнмънт” България заема място в топ 7 на най-бюджетните дестинации в Европа. В статията е отбелязано, че независимо дали се наслаждавате на слънцето по Черноморското крайбрежие или карате ски в планината, България предлага добро съотношение на качество и цена. От медията допълват, че столицата София съчетава богата история с оживен нощен живот, а храненето в заведения може да струва само няколко евро. Като се добавят достъпните транспорт и настаняване, България става водещ избор за пътуващи с ограничен бюджет, пише още в описанието за страната ни.

В класацията за най-изгодни европейски държави за туристи са включени и Румъния, Унгария, Полша, Босна и Херцеговина, Албания и Португалия.