Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Kласация на “Таймс Ентъртейнмънт”: България е сред 7-те най-изгодни европейски дестинации за туристи

АктуалноАкцентиТуризъм
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

В класацията за най-изгодни европейски държави за туристи са включени и Румъния, Унгария, Полша, Босна и Херцеговина, Албания и Португалия

България беше включена в класация на 7-те най-изгодни за туризъм държави в Европа, публикувана от специализираното издание “Таймс Ентъртейнмънт” (Times Entertainment), част от групата на “Таймс ъв Индия” (Times of India).

Европа обикновено е описвана като скъп континент за посещение, с луксозни хотели, скъпи ястия и скъпи туристически атракции. Въпреки че Париж, Лондон и Цюрих могат да бъдат непосилно скъпи, има много  достъпни страни за посещение в Европа, които са богати на култура, спиращи дъха гледки и интересни преживявания, без да се изпразва портфейлът ви, посочва изданието.

Според класацията на “Таймс Ентъртейнмънт” България заема място в топ 7 на най-бюджетните дестинации в Европа. В статията е отбелязано, че независимо дали се наслаждавате на слънцето по Черноморското крайбрежие или карате ски в планината, България предлага добро съотношение на качество и цена. От медията допълват, че столицата София съчетава богата история с оживен нощен живот, а храненето в заведения може да струва само няколко евро. Като се добавят достъпните транспорт и настаняване, България става водещ избор за пътуващи с ограничен бюджет, пише още в описанието за страната ни.

В класацията за най-изгодни европейски държави за туристи са включени и Румъния, Унгария, Полша, Босна и Херцеговина, Албания и Португалия.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
“По пътя на вярата”: България създава мрежа от поклоннически маршрути
Велинград става един от акцентите в рекламната стратегия на Министерство на туризма
България и още четири държави искат компенсации за земеделци заради украинския внос
България и Оман с Меморандум за стратегическо сътрудничество в енергийния сектор
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
МЕСОМАНИЯ – ключовото изложение за месопреработвателната промишленост
АктуалноАкцентиТуризъм
Kласация на “Таймс Ентъртейнмънт”: България е сред 7-те най-изгодни европейски дестинации за...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Чисти води в ЕС: Парламентът затяга контрола върху замърсителите
АктуалноЛов и РиболовТрапеза
Черният хайвер – новото лице на българския износ
АктуалноАкцентиТрапеза
Стевията: Сладкото решение на климатичната криза и захарната зависимост

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама