Изтича периодът на прилагане на ПРСР 2014-2020, какво трябва да знаят бенефициерите

При неспазване на задължението за подаване на искане за плащане в регламентирания срок, получените авансови или междинни плащания подлежат на възстановяване, ведно със законната лихва

Във връзка с изтичане на периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява всички бенефициери, че е необходимо да следят стриктно за крайната дата за извършване на дейностите по договора и за подаване на искане за плащане.

В случай, че бенефициер има подадено искане за промяна на договора, което още не е обработено от ДФЗ, е задължително той да подаде искане за плащане, като в него да отрази исканата промяна.

Във всички случаи бенефициерите следва да подадат искане за плащане в нормативно регламентирания срок, с цел избягване прекратяване на договора, поради неспазване на задължението за подаване на искане за плащане в посочения в договора срок.

Напомняме, че при неспазване на задължението за подаване на искане за плащане в регламентирания срок, получените авансови или междинни плащания подлежат на възстановяване, ведно със законната лихва.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

