Изкуствен интелект помага на фермерите да оптимизират напояването и да увеличат добивите

Мариана Климентиева
Технологията може да помогне на производителите на други основни култури като пшеница и царевица

Изкуствен интелект, представен от израелски учени, дава на фермерите, отглеждащи нахут, нови начини за наблюдение от космоса при отглеждането на култури, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА. Технологията може да помогне на производителите на други основни култури като пшеница и царевица.

„Реакцията на растенията при режимите на напояване може да се наблюдава от Космоса", посочи Херман.

Изследването на Еврейския университет в Йерусалим, публикувано в рецензираното списание European Journal of Agronomy, комбинира сателитни изображения с метеорологични данни, за да насочва напояването и да подобрява добивите, отбелязвайки първото мащабно използване на такава технология в отглеждането на нахут.

Чрез интегриране на сателитни изображения с висока резолюция с метеорологични данни, екипът разработи модели, способни да оценят ключови показатели за състоянието на растенията: индекс на листната площ и съдържание на вода на листата, показатели, необходими за развитието на короната на растенията и необходимото количество вода при нахута, култура, жизненоважна за много полупустинни региони.

Проектът е ръководен от докторанта Омер Пера, под ръководството на д-р Итай Херман от Института за растителни науки и генетика в селското стопанство „Робърт Х. Смит“. „Нашата цел беше да създадем нещо, което не само работи в лабораторията, но и помага на фермерите на полето“, каза Пера.

„С тази система можем да предложим на производителите данни за развитието на растенията и количеството на водата по цялата обработваема площ. Този вид информация позволява по-прецизно и навременно напояване“, допълни той. Чрез съгласуване на физиологичните данни с графиците за напояване, изследователите демонстрираха как фермерите могат да предвиждат нуждите на културите, да коригират потреблението на вода и в крайна сметка да подобрят добивите.

„Реакцията на растенията при режимите на напояване може да се наблюдава от Космоса“, посочи Херман.

„Това, което разработихме, е мащабируем начин за откриване на промени в рамките на полето, използвайки безплатни сателитни данни и стандартни данни от метеорологичните станции. Това помага за трансформирането на земеделието, базирано на интуиция, в управление, основано на данни“, обясни той.

Въпреки че нахутът е първата тествана култура, екипът е наблегнал на по-широки приложения. „Методологията не се ограничава само до нахут“, каза Пера.  „С правилните данни за обучение бихме могли да я адаптираме към пшеница, царевица или други култури, давайки на фермерите навсякъде по-добри инструменти за справяне с напоителните и климатичните предизвикателства“, категоричен е д-р Пера.

Автор: Мариана Климентиева
