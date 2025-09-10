Ново проучване: Поколението Z обучава по-възрастни колеги да използват изкуствен интелект, като повишава продуктивността на бизнеса

78% от работещите споделят, че ИИ им спестява средно 55 минути на ден, които се равняват на допълнителен ден продуктивност в седмицата

Ново глобално проучване на International Workplace Group (IWG), най-голямата платформа и доставчик на гъвкави работни пространства в света, разкрива, че служителите от поколението Z играят ключова роля в използването на изкуствен интелект на работното място. Те обучават по-възрастните си колеги и така подпомагат повишаването на продуктивността и сътрудничеството в хибридната работна среда.

Проучването, базирано на анкета сред над 2000 професионалисти в САЩ и Великобритания, показва, че изкуственият интелект се превръща в основен елемент за това как функционират екипите, особено хибридните. 80% от служителите са експериментирали с ИИ инструменти, а 78% твърдят, че това им е спестило време – средно по 55 минути на ден, което почти се равнява на един допълнителен работен ден на седмица.

Служителите споделят, че това време се пренасочва към по-стойностни дейности като творческа или стратегическа работа (41%), обучение и развитие (41%), сътрудничество (40%) и изграждане на контакти (35%). Впечатляващи 86% заявяват, че ИИ им е помогнал да изпълняват задачите си по-ефективно, а 76% отчитат, че той пряко ускорява кариерното им развитие, като този дял се повишава до 87% сред служителите от поколението Z.

Сътрудничеството между поколенията – ключ към реализиране на ползите от ИИ

Сътрудничеството между поколенията е в основата на тази трансформация. Почти две трети (59%) от по-младите служители активно помагат на по-възрастни и по-опитни колеги да възприемат и използват ИИ инструменти. 80% от висшите директори споделят, че тази помощ им позволява да се фокусират върху по-стойностни задачи, а 82% отчитат, че иновациите в ИИ, въведени от по-млади колеги, са отключили нови бизнес възможности.

Две трети от ръководителите на най-високо ниво (C-suite) твърдят, че уменията на по-младите в областта на ИИ са повишили продуктивността на техните отдели, а над 80% от висшите директори вярват, че иновациите, въведени от младши колеги, са открили нови бизнес възможности.

Общо 86% от анкетираните съобщават, че ИИ ги е направил по-ефективни, а 76% вярват, че той подпомага кариерното им развитие, като този процент достига 87% сред представителите на поколението Z. Влиянието на ИИ върху сътрудничеството също е очевидно: 69% от хибридните служители твърдят, че той улеснява екипната работа от различни локации, като посочват предимства като по-добра подготовка за срещи (46%), достъп до споделени инсайти (36%) и по-ефективни последващи действия след срещи (36%).

Марк Диксън, основател и главен изпълнителен директор на IWG, коментира:

“Светът на работата се развива бързо. Напредъкът в технологиите, особено в областта на изкуствения интелект, повишава продуктивността, открива нови кариерни възможности и свързва експертизата на различни поколения. Тези значителни подобрения в продуктивността, възможни благодарение на ИИ, спомагат за създаването на по-свързани и гъвкави екипи, готови за бъдещето на работата. По-младите поколения играят ключова роля, като споделят своите дигитални умения с колегите си, което подобрява резултатите и открива нови бизнес възможности”

Ползи за хибридните служители

Проучването също така установява, че 69% от хибридните служители твърдят, че ИИ улеснява сътрудничеството между колеги от различни локации. Подобрения в подготовката за срещи (46%), достъп до споделени инсайти (36%) и по-ефективни последващи действия (36%) оптимизират екипната работа, докато 40% споделят, че ИИ им е освободил време за изграждане на екипен дух и по-добра комуникация.

В хибридния модел ИИ също променя начина, по който се използва времето в офиса. Благодарение на автоматизацията, която поема рутинните задачи, хибридните професионалисти вече приоритизират стратегическо мислене (41%), обучение и развитие (41%), присъствено сътрудничество (40%) и изграждане на контакти (35%) в дните си в офиса. Повече от половината служители (53%) заявяват, че ИИ им помага да постигат по-добри резултати, а 64% вярват, че прави хибридната работа по-гладка и ефективна.

Служителите са наясно със значението на тази тенденция. Две трети (63%) се притесняват, че ако не научат как да използват ИИ инструменти, кариерното им развитие може да се забави, а 61% вярват, че онези, които не възприемат ИИ, рискуват да изостанат. Въпреки това тенденцията е към споделено развитие на умения: 51% от служителите казват, че ИИ помага за преодоляване на различията между поколенията, а над половината редовно споделят знания за ИИ с колеги, като този дял достига 66% сред 25–34-годишните.