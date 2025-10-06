Ива Иванова, ДФЗ: Сключени са близо 730 договора за 380 млн. лева в сектор „Мляко и млечни продукти“ по ПРСР 2014-2020

Въглеродно земеделие
2 Минути

За Кампания 2024 г. по всички интервенции за животни са платени над 270 млн. лв., а по линия на държавните помощи животновъдите в страна са подкрепени с над 99 млн. лева

“По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. има договорени близо 200 инвестиционни проекта за преработка на млечни продукти, като стойността на безвъзмездната финансова помощ по тях е близо 160 млн. лв. От тях около 130 млн. лв. вече са разплатени, а останалите ще бъдат оторизирани до края на календарната година.” Това заяви Ива Иванова, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ при откриването на VI национален събор „Млечният път на България през вековете“ в Луковит.

„По мярката за “Инвестиции в земеделски стопанства”, само в сектор „Мляко“ има сключени близо 530 договора със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 220 млн. лв., като от тях към момента са разплатени 184 млн. лв.“, допълни Иванова.
Тя заяви, че „Държавен фонд „Земеделие” е подкрепил животновъдите с над 370 млн. лева по линия на директните плащания и държавни помощи. За Кампания 2024 г. по всички интервенции за животни са платени над 270 млн. лв., а по линия на държавните помощи животновъдите в страна са подкрепени с над 99 млн. лева.

Ива Иванова поздрави участниците и организаторите от Община Луковит и Сдружение „Български традиционни млечни продукти“, като подчерта, че Държавен фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието и храните подкрепят подобен тип изложения, по време на които се срещат фермери и изграждат партньорства, представят се и се популяризират традиционни и качествени български продукти. „ДФЗ подпомага финансово реализирането на шестия Национален събор „Млечният път на България през вековете“ чрез държавната помощ за участие в изложения“, каза още Иванова.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

