Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Инж. Георги Георгиев: Приетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър слагат край на хартиените документи

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

С промените окончателно отпадат хартиените документи

„След близо четиригодишна борба успяхме да променим Закона за кадастъра и имотния регистър. Измененията бяха приети вчера с голямо мнозинство. Благодарение на тях постигаме максимално отваряне и публичност на данните в кадастъра, регламентира се тежестта на електронния документ, който става официален за всички.“

Това заяви изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Георги Георгиев по време на кръглата маса под наслов „Нотариусът – довереник на държавата и гражданите. Начало, настояще и бъдеще. Предизвикателства и решения“, посветена на професионалния празник на нотариусите.

Инж. Георгиев поздрави всички нотариуси по случай празника и подчерта значимата им роля за утвърждаване на законността, правната сигурност и защитата на гражданския интерес.

В своето изказване той обърна внимание, че с последните законодателни промени се придава изключителна тежест на електронния документ, като се създава вътрешноадминистративна електронна услуга. Агенцията ще предоставя този тип услуги безплатно на всички администрации, органи и лица с публични функции, за да могат те бързо и коректно да изпълняват законовите си правомощия.

„АГКК отдавна е преминала изцяло в електронен режим. С промените окончателно отпадат хартиените документи. Това е основният инструмент за повишаване на правната сигурност на документооборота и гражданския оборот в страната“, подчерта инж. Георгиев.

Той увери, че агенцията ще продължи да работи в партньорство с всички институции и професионални общности, така че резултатите да бъдат в полза на обществото.

„Единствено с обща координация и сътрудничество между държавните администрации, органите, съдебната власт и всички, които имат отношение към темите за имотите, регистрите и собствеността, ще можем да затворим всички вратички за неправомерни действия“, заключи изпълнителният директор на АГКК.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
12 млн. лв. европейски пари за реформата в кадастъра
Министър Танева обсъжда Закона за кадастъра и имотния регистър във Варна
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Инж. Георги Георгиев: Приетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър...
АктуалноАкценти
БАБХ потвърди случай на антракс в с. Славяново, община Харманли
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Зам.-министър Василева: Младите фермери трябва да бъдат в центъра на земеделската политика
АктуалноАкценти
БАхК подкрепя ключови решения за земеделието и селските райони, осъжда опитите за...
АктуалноАкценти
Евродепутатът Стоянов: Ако земеделец взима пенсия, да няма субсидия, предвижда предлаганата от...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама