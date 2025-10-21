Говедовъдите получиха над 25 млн. лева преходна национална помощ за Кампания 2025

По сметките на 5412 фермери, постъпиха 25 432 611 лв.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащането на субсидиите по интервенции на директните плащания за Кампания 2025.

Първи финансова подкрепа получиха животновъдите, които са заявили интервенцията „Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). По сметките на 5412 фермери, постъпиха 25 432 611 лева / 13 003 487 евро.

ДФЗ превежда националните средства в пълен размер.

Ставките по ПНДЖ1 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните и са както следва: по 64,33 лева / 32,89 евро за едно допустимо за подпомагане говедо и 112,57 лева / 57,56 евро за бивол.

Право на подкрепа по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагане по тази интервенция е фермерите да отглеждат в стопанствата си поне 50% от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания. Изискването е разписано в Наредба №3 от 10.03.2023 г.

Финансовата подкрепа в помощ на говедовъдите е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегически планове за ОСП. Там е посочено, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.