Гърция спря субсидиите за биоземеделие заради масови фалшификации

Гръцкото министерство на земеделието спря изплащането на европейските субсидии за биоземеделие за 2024 г. за всички 60 000 фермери в страната. Причината е серия от масови фалшиви заявления за участие в програмата, съобщи Капитал.

Този ход идва след като през пролетта в Гърция избухна мащабен скандал с източване на евросредства в агросектора, заради който страната беше глобена с над 400 милиона евро. Министърът на земеделието, Костас Циарас, заяви, че е отменил програмата, защото “огромен процент от кандидатите трябва да бъдат отстранени”, и призна, че властите не са в състояние ефективно да наблюдават предоставянето на фалшиви сертификати. За съжаление, мярката ще засегне и хиляди честни фермери, инвестирали в биологични култури.

Спрените субсидии

Над 60 000 фермери са кандидатствали за субсидии по програмата за биоземеделие за 2024 г. Земеделският министър Костас Циарас заявява, цитиран от гръцкото издание “Катимерини”, че е трябвало да вземе решението да спре средствата, защото “огромен процент от кандидатите трябва да бъдат отстранени”. С отмяната на програмата Циарас призна, че властите не са в състояние ефективно да наблюдават тези, които предоставят фалшиви сертификати за отглеждане на биологични култури.”Ако не направим този мониторинг, рискуваме европейските ресурси да бъдат спрени”, казва той, цитиран от изданието.

Програмата за биологично земеделие и животновъдство на Гърция е с бюджет от 287,5 милиона евро до края на 2027 г. Длъжностни лица от Министерството на земеделското развитие заявяват, че субсидиите, заделени за 2025 г., също се преразглеждат.

Запознати с комуникацията между гръцките власти и Европейската комисия, са съобщили на “Катимерини”, че програмата за биологично земеделие може да се превърне в скандал, който дори да засенчи този от лятото с мистериозно разрастващите се стада и пасища от Крит и да породи съмнения в способността на гръцката държава да се реформира, както властите са обещали на Брюксел. Длъжностните лица посочват и Националния съвет за сертифициране и Гръцката земеделска организация “Димитра” като виновни за това, че не са открили фалшивите заявления и подкрепящи документи.

За съжаление отмяната на субсидиите ще засегне и хиляди честни фермери, които наистина са инвестирали в биологични култури и устойчиво хранене на добитъка.

Скандалът от пролетта

Гърция бе глобена с над 400 млн. евро заради лошо управление на средствата по Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) след големия скандал със злоупотреби със субсидии за фиктивни пасища и селскостопански дейности. В главната роля в скандала бе гръцката Организация за плащания и контрол на общностните субсидии (ОПЕКЕПЕ), която беше закрита в последствие. Сумата е значителна – това е около ¼ от оставащите близо 1,9 млрд. Евро, които през следващата година се очакваше Гърция да получи от ЕС под формата на преки субсидии.

Скандалът избухна, след като Европейската прокуратура започна наказателно преследване срещу над 100 фермери в Гърция, подали декларации с невярно съдържание и получили плащания за пасища и животни, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили. Повечето от тях са от остров Крит. Прокурори от Европейската прокуратура и служители от отдела за борба с корупцията на гръцката полиция пък опитаха да извършат акция в централата на ОПЕКЕПЕ, но се сблъскаха с липса на съдействие от страна на служителите на агенцията.

В резултат на скандала гръцкото правителство уволни председателя на агенцията, а няколко дни по-късно я закри, като прехвърли дейностите ѝ към Независимия орган за публичните приходи. Скандалът обаче придоби и политически оттенък, след като Европейската прокуратура внесе в парламента в Атина преписка по случая заради възможно участие на бивши министри на земеделието.

Гърция е сред лидерите в ЕС по биоземеделие

Гърция е в топ 5 на страните с най-голям дял на биосертифицираните земеделски площи, като те вече надхвърлят 17% от всички, сочат данните на Евростат. В страната има близо 60 хил регистрирани биопроизводители, колкото има и във Франция. Гърция е и една от страните, които отделят най-много средства за подпомагане на биологичното си земеделие по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Източник: Капитал