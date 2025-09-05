Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Европейският парламент иска селското стопанство да стане приоритет в новия бюджет на ЕС

Актуално
Мариана Климентиева
3 Минути

Защо продоволствената сигурност е въпрос на национална сигурност

На фона на все по-нестабилната глобална обстановка, Европейският парламент призовава селското стопанство да заеме централно място в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Този призив не е случаен, а е продиктуван от ключовото разбиране, че продоволствената сигурност е неразделна част от националната сигурност на всяка държава.

Основни приоритети на Европейския парламент

Евродепутатите настояват за адекватно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), която играе решаваща роля за гарантирането на стабилни и качествени доставки на храни в рамките на ЕС. Както отбеляза Зигфрид Мурешан, един от водещите евродепутати, „Инвестирането в селското стопанство е съществен принос за продоволствената сигурност, която е неразделна част от националната сигурност в днешно време.“ Той подчертава, че е важно да се запазят високите стандарти на качество на храните, произвеждани в Европа.

За да постигнат тези цели, евродепутатите изложиха няколко ключови приоритета, които трябва да бъдат отразени в новия бюджет:

  • Подкрепа за малките стопанства и младите фермери: Осигуряването на по-голяма подкрепа за дребните земеделски стопанства и насърчаването на младите хора да се занимават със земеделие е от решаващо значение за бъдещето на сектора.
  • Устойчиво и климатично съобразено производство: Необходимо е да се инвестира в практики, които са щадящи към околната среда и които допринасят за борбата с изменението на климата.
  • Справедливи доходи и развитие на селските райони: Гарантирането на адекватни доходи за земеделските производители и стимулирането на развитието на селските региони е ключово за тяхната жизнеспособност.
  • Висококачествени и достъпни храни: Целта е да се осигурят висококачествени храни, произведени в ЕС, които да са достъпни за всички европейски граждани.
  • Финансиране и управление на риска: Евродепутатите настояват за адекватно финансиране на ОСП и за създаването на нови инструменти за управление на риска, които да предпазват фермерите от пазарни сътресения и климатични бедствия.
  • Популяризиране на продуктите на ЕС: Необходимо е да се инвестира в популяризирането на европейските земеделски хранителни продукти на световния пазар, за да се засили тяхната конкурентоспособност.
  • Инвестиции в туризъм и иновации: Развитието на селския туризъм и инвестициите в иновации в агросектора могат да създадат нови възможности за растеж и диверсификация на доходите в селските райони.

В заключение, позицията на Европейския парламент е ясна: стабилното и устойчиво селско стопанство е гарант за продоволствена сигурност, а оттам и за национална сигурност. Сега остава да видим до каква степен този призив ще бъде чут и отразен в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

