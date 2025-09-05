Европейският парламент иска селското стопанство да стане приоритет в новия бюджет на ЕС

Защо продоволствената сигурност е въпрос на национална сигурност

На фона на все по-нестабилната глобална обстановка, Европейският парламент призовава селското стопанство да заеме централно място в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Този призив не е случаен, а е продиктуван от ключовото разбиране, че продоволствената сигурност е неразделна част от националната сигурност на всяка държава.

Евродепутатите настояват за адекватно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), която играе решаваща роля за гарантирането на стабилни и качествени доставки на храни в рамките на ЕС. Както отбеляза Зигфрид Мурешан, един от водещите евродепутати, „Инвестирането в селското стопанство е съществен принос за продоволствената сигурност, която е неразделна част от националната сигурност в днешно време.“ Той подчертава, че е важно да се запазят високите стандарти на качество на храните, произвеждани в Европа.

Основни приоритети на Европейския парламент

За да постигнат тези цели, евродепутатите изложиха няколко ключови приоритета, които трябва да бъдат отразени в новия бюджет:

Подкрепа за малките стопанства и младите фермери: Осигуряването на по-голяма подкрепа за дребните земеделски стопанства и насърчаването на младите хора да се занимават със земеделие е от решаващо значение за бъдещето на сектора.

Осигуряването на по-голяма подкрепа за дребните земеделски стопанства и насърчаването на младите хора да се занимават със земеделие е от решаващо значение за бъдещето на сектора. Устойчиво и климатично съобразено производство: Необходимо е да се инвестира в практики, които са щадящи към околната среда и които допринасят за борбата с изменението на климата.

Необходимо е да се инвестира в практики, които са щадящи към околната среда и които допринасят за борбата с изменението на климата. Справедливи доходи и развитие на селските райони: Гарантирането на адекватни доходи за земеделските производители и стимулирането на развитието на селските региони е ключово за тяхната жизнеспособност.

Гарантирането на адекватни доходи за земеделските производители и стимулирането на развитието на селските региони е ключово за тяхната жизнеспособност. Висококачествени и достъпни храни: Целта е да се осигурят висококачествени храни, произведени в ЕС, които да са достъпни за всички европейски граждани.

Целта е да се осигурят висококачествени храни, произведени в ЕС, които да са достъпни за всички европейски граждани. Финансиране и управление на риска: Евродепутатите настояват за адекватно финансиране на ОСП и за създаването на нови инструменти за управление на риска, които да предпазват фермерите от пазарни сътресения и климатични бедствия.

Евродепутатите настояват за адекватно финансиране на ОСП и за създаването на нови инструменти за управление на риска, които да предпазват фермерите от пазарни сътресения и климатични бедствия. Популяризиране на продуктите на ЕС: Необходимо е да се инвестира в популяризирането на европейските земеделски хранителни продукти на световния пазар, за да се засили тяхната конкурентоспособност.

Необходимо е да се инвестира в популяризирането на европейските земеделски хранителни продукти на световния пазар, за да се засили тяхната конкурентоспособност. Инвестиции в туризъм и иновации: Развитието на селския туризъм и инвестициите в иновации в агросектора могат да създадат нови възможности за растеж и диверсификация на доходите в селските райони.

В заключение, позицията на Европейския парламент е ясна: стабилното и устойчиво селско стопанство е гарант за продоволствена сигурност, а оттам и за национална сигурност. Сега остава да видим до каква степен този призив ще бъде чут и отразен в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.