Европейската мебелна индустрия призовава ЕК да отложи прилагането на Регламента за обезлесяване

От Европейската конфедерация на мебелната индустрия (ЕFIC), в която членува и Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), разпространиха изявление относно Регламента на ЕС за обезлесяването (ЕUDR). Представителите на мебелната индустрия припомнят, че ефективността на всяка законодателна рамка зависи от нейната приложимост, правна яснота и предвидимост.

Измененията, предложени неотдавна от Европейската комисия към Регламента на ЕС за обезлесяването (EUDR), след като беше обявено поредното отлагане на 23 септември, удължават ситуацията на несигурност и нереалистични срокове за прилагане от страна на бизнеса. Новото предложение на ЕК и изключително амбициозният график за неговото одобрение рискуват да подкопаят както достоверността, така и практическото прилагане на регламента, като поставят компаниите в Европа в невъзможна ситуация на юридическа и оперативна несигурност.

Промените, въведени от Комисията, са съществени и заслужават достатъчно време, за да бъдат анализирани и обсъдени от заинтересованите страни, политиците и държавите членки. От EFIC алармират, че това ще бъде изключително трудно, като се има предвид настоящият краен срок, който е 30 декември 2025 г. Нереалистично и неприемливо е да се очаква, че компаниите ще могат да се съобразят веднага с регламент, който е бил обсъден набързо само няколко седмици преди влизането му в сила. Всъщност повечето по-големи предприятия от следващите етапи на веригата няма да са в състояние да адаптират отново своите ИТ системи, които са проектирани да взаимодействат с платформата TRACES.

Освен това малките и микропредприятията от следващите етапи на веригата ще се сблъскат с много по-голям брой DDS (Декларация за надлежна проверка), тъй като те се натрупват по веригата на стойността.

Предприятията от следващите етапи на веригата независимо от големината им ще се изправят пред големи проблеми при спазването на новите правила, които в най-добрия случай ще бъдат приети само няколко дни преди влизането им в сила.

Освен това предложението не отразява настоящата ситуация на пазара, където средните и големите предприятия редовно взаимодействат с малките и микропредприятията в рамките на интегрирани вериги за доставки. В резултат на това установяването на различни дати за прилагане – като големите и средните предприятия трябва да се съобразят с правилата от 30 декември 2025 г., а малките и микропредприятията се ползват с дванадесет допълнителни месеца – на практика ще принуди всички оператори да се съобразят с правилата от една и съща дата. Взаимозависимостта на предприятията в рамките на веригата на стойността прави предложеното отлагане илюзорно, тъй като по-малките оператори ще бъдат задължени да се приведат в съответствие незабавно, за да поддържат бизнес отношенията си.

Секторите продължават да се сблъскват със сериозен дефицит на яснота и юридическа сигурност, което е в противоречие с едно от основните права, гарантирани от правото на ЕС, и което остава незаменимо за стабилната бизнес дейност, конкурентоспособността и инвестициите.

Ето защо от ЕFIC призовават Европейската комисия да въведе механизъм за „спиране на часовника/stop the clock, който да позволи на политиците да направят подходяща и изчерпателна оценка на въздействието и прилагането на регламента. Такова преоценяване следва да има за цел да идентифицира реални мерки за опростяване и да направи задълженията по EUDR наистина приложими, като същевременно се запази изцяло правомерната екологична цел на регламента за борба с обезлесяването.