ЕС ускорява зеления преход: Пакт за чиста промишленост подкрепя индустрията

За да постигне климатична неутралност до 2050 г. и да укрепи конкурентоспособността си, ЕС залага на стратегически инвестиции и мерки за декарбонизация на ключови индустрии

Европейският съюз активно работи за трансформирането на своята промишленост, целейки едновременно да запази конкурентоспособността си на световните пазари и да постигне амбициозните си климатични цели. В основата на тази трансформация е Пактът за чиста промишленост, представен от Европейската комисия през февруари 2025 г. Той е ключов елемент от Зеления пакт на ЕС и има за цел да осигури нетни нулеви емисии до 2050 г., като се фокусира върху намаляването на емисиите от индустрията, която в момента е отговорна за 20% от всички емисии в Съюза.

Пактът е отговор на няколко предизвикателства пред европейската индустрия, включително високите енергийни цени, засилената глобална конкуренция (особено от Китай и САЩ), зависимостта от внос на критични суровини и административната тежест. За да се справи с тях, стратегията включва план за достъпна енергия, стимулиране на търсенето на чисти технологии, мобилизиране на над 100 милиарда евро за подкрепа на чистото производство в ЕС и насърчаване на повторното използване и рециклирането.

Парламентът приветства тези инициативи, призовавайки за опростени правила и по-бързо издаване на разрешителни, особено за малките и средни предприятия. Депутатите също така подкрепиха необходимостта от постоянни решения за улавяне и съхранение на въглерод за секторите с трудни за избягване емисии, както и за модернизация на електропреносните мрежи на Европа, за да се посрещне нарастващото търсене на възобновяема енергия и да се повиши устойчивостта на системата.

В рамките на Зеленият пакт, Европейският съюз се ангажира да постигне нетни нулеви емисии до 2050 г. За да се постигне климатична неутралност, европейската индустрия, която отговаря за 20% от емисиите в ЕС, трябва да намали своите емисии и същевременно да продължи да осигурява технологиите, необходими за нисковъглеродния преход (термопомпи, соларни панели, вятърни турбини, електролизатори за производство на водород, батерии и др.).

Фирмите от ЕС също се изправят пред предизвикателства на глобалните пазари. За да стане нисковъглеродният преход конкурентоспособен, Европейската комисия представи Пакта за чиста промишленост през февруари 2025 г. Планът се фокусира върху две основни сфери: развитието на чистите технологии и промени в енергоемките отрасли.

Ключовите индустрии, които трябва да се променят Секторът на чистите технологии Чистите технологии ще бъдат от съществено значение за намаляването на емисиите на икономиката, а пазарът им се очаква да се утрои до 2035 г. Въпреки това, глобалният пазарен дял на ЕС в сектора на чистите технологии намалява, а производството изостава. Основните причини за липсата на конкурентоспособност на ЕС в този сектор включват високите енергийни цени, глобалната конкуренция (предимно от Китай и САЩ), зависимостта от внос на критични суровини и административната тежест за бизнеса (особено при получаване на разрешителни, достъпа до финансиране и ограниченията за подкрепа от държавата). Енергоемките индустрии Желязото, стоманата, циментът, хартията, производството на химически продукти и други материали са ключови не само за производството на чисти технологии, но и за други отрасли като автомобилната индустрия и отбраната. Те допринасят за стратегическата автономия на Европа и са от съществено значение за икономиката на ЕС. Тези сектори обаче изискват огромно количество енергия, което прави техните въглеродни емисии трудни за премахване. Енергоемките индустрии са източник на около 68% от парниковите газове, произвеждани в индустриалния сектор.

Пакт за чиста промишленост: стратегия за конкурентоспособност и декарбонизация Новата стратегия за растеж има за цел да насърчи индустрията да намали въглеродните си емисии, да намали цените на енергията, да засили производството в Европа, да ограничи зависимостта от ценни суровини и да отговори на недостига на работна ръка и умения в стратегически сектори за чистия преход. Основните елементи на Пакта за чиста промишленост са: план за достъпна енергия, който насърчава използването на възобновяеми енергийни източници, електрификацията и подобрява взаимосвързаността на енергийния пазар в ЕС;

стимулиране на търсенето на чисти технологии (напр. чрез насърчаване на закупуването на такива технологии в обществени и частни поръчки);

мобилизиране на над 100 милиарда евро за подкрепа на чистото производство в ЕС;

насърчаване на повторното използване и рециклирането;

сътрудничество с глобални партньори, но и използване на инструменти за търговска защита и въглероден налог върху вноса за защита на европейската индустрия;

развитие на уменията на работниците и създаване на качествени работни места.

Позицията на Европейския парламент относно Пакта за чиста промишленост В резолюция, приета по време на пленарната сесия през юни 2025 г., Европейският парламент приветства Пакта за чиста промишленост и подчерта необходимостта да се запази конкурентоспособността на европейската индустрия в хода на зеления преход. Парламентът подкрепи нови инструменти за финансиране на инвестиции в чисти технологии. За да се помогне на бизнеса да се възползва от иновациите и по-бързо да премине към по-чисти методи на работа, европейските депутати настояха за по-прости правила и по-бързо издаване на разрешителни – особено за малки компании и проекти. Те поискаха по-малко бюрокрация и по-лесен достъп до финансиране. Резолюцията призова за въвеждане на постоянни решения за улавяне и съхранение на въглерод като възможност за секторите, в които емисиите трудно могат да бъдат избегнати. Депутатите подкрепиха плана за достъпна енергия и призоваха за по-добро сътрудничество между страните от ЕС по отношение на енергийните мрежи и търговията с електричество. Те отбелязаха, че различните национални правила забавят напредъка.