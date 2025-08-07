Евродепутатите предлагат по-строги правила на ЕС за хуманно отношение към кучета и котки

Проектозаконът, приет от Парламента, установява първите минимални стандарти на ЕС за развъждането, отглеждане и полагането на грижи за котки и кучета
В отговор на нарастващата загриженост за хуманното отношение към домашните любимци, особено в контекста на търговията, Европейският парламент предприе решителни стъпки за въвеждане на единни минимални стандарти в целия ЕС. Евродепутатите приеха проектозакон, който предвижда задължително микрочипиране и регистрация на всички кучета и котки, отглеждани в Съюза, както и създаването на оперативно съвместими национални бази данни. Тези мерки целят да сложат край на безотговорното развъждане и незаконния внос, които често водят до страдания за животните.
Проектозаконът, приет от Парламента, установява първите минимални стандарти на ЕС за развъждането, отглеждане и полагането на грижи за котки и кучета. Евродепутатите искат всички кучета и котки, отглеждани в ЕС, да могат да бъдат индивидуално идентифицирани с микрочип. Те настояват още микрочипираните кучета и котки да бъдат регистрирани в оперативно съвместими национални бази данни. Идентификационните номера на микрочиповете, заедно с информацията за съответната национална база данни, следва да се съхраняват в единна индексна база данни, управлявана от Комисията. Отглеждането или продажбата на кучета и котки в магазини за домашни любимци трябва да бъде забранено, заявяват евродепутати.
Кучета и котки от трети страни
С цел да се предотврати заобикалянето на правилата чрез регистрация като нетърговски домашни любимци, само за да бъдат впоследствие продадени, членовете на ЕП искат да разширят обхвата на правилата, така че да обхващат не само вноса с търговска цел, но и движението на животни с нетърговска цел.
Кучетата и котките, внасяни от трети страни с търговска цел, трябва да бъдат чипирани преди влизането им в ЕС, а след това да бъдат регистрирани в национална база данни. Собствениците на домашни любимци, които влизат в ЕС, ще бъдат задължени да регистрират предварително своето микрочипирано животно в онлайн база данни най-малко пет работни дни преди пристигането му.
Развъждане и хуманно отношение към кучетата и котките
Размножаването между преки родственици – родители и потомци, баби/дядовци и внуци, както и между братя и сестри и полубратя, трябва да бъде забранено, подчертават евродепутатите.
Членовете на ЕП искат също така да се забрани развъждането на кучета и котки, които имат прекомерни конформационни белези, водещи до висок риск от вредни последици за тяхното благосъстояние, както и използването на такива или на осакатени животни в изложби, представления или състезания.
Връзването на животните, освен при медицинска необходимост, и използването на нашийници с шипове и задушаващи нашийници без предпазител трябва да бъдат забранени, добавят евродепутатите.
Парламентът прие позицията си по правилата на ЕС за хуманно отношение и проследяване на кучетата и котките с 457 гласа “за”, 17 гласа “против” и 86 гласа “въздържал се”.
Докладчикът и председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) Вероника Вреционова (ЕКР, Чехия) заяви: “Това е ясен сигнал срещу незаконното развъждане и безотговорния внос на животни от страни извън ЕС. Макар че ще бъде необходим по-нататъшен диалог за уточняване на някои детайли, считам, че сме единни в целта си да защитим благосъстоянието на кучетата и котките. Тази обща ангажираност е силна отправна точка за продуктивни преговори с Комисията и Съвета“.
Предстои членовете на ЕП ще започнат преговори със Съвета за окончателния вид на закона. С оглед факта, че около 44 % от гражданите в ЕС имат домашни любимци, търговията с кучета и котки е нараснала значително през последните години и според Комисията възлиза на 1,3 милиарда евро годишно. Около 60% от собствениците купуват кучетата или котките си онлайн. Поради липсата на единни минимални стандарти за хуманно отношение към животните в държавите членки, Комисията предложи тези нови правила на 7 декември 2023 г.
Снимки: FOUR PAWS