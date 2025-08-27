Въглеродно земеделие
Eвродепутатът Стоянов: С около 20% се очаква да бъдат намалени средствата за ОСП в бюджета на ЕС

Ефектът от орязването се очаква да засегне повече малките и големите производители у нас, а не толкова средните, заяви председателят на европейската партия “Европа на суверенните нации”

С около 20% се очаква да бъдат намалени средствата за селскостопанската политика в бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., каза евродепутатът, избран от квотата на “Възраждане”, председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група – Станислав Стоянов, пред медиите във Велико Търново.

Ефектът от орязването се очаква да засегне повече малките и големите производители у нас, а не толкова средните, заяви председателят на европейската партия "Европа на суверенните нации"

Евродепутатът беше на еднодневно посещение там, което започна със среща с медиите и завърши с отворена среща с граждани.

"Финансовата политика на Европейския съюз се разделя на 7-годишни периоди, като сега сме в края на един от тях. Предстои приемането на новата финансова рамка за следващите седем години, която ще е от 2028 г., и скоро ще влезе за обсъждане в ЕП. Бюджетът за земеделие е основно перо на Европейския съюз, а предложението на ЕК предвижда около 20 процента намаляване на финансовите средства, което не се нрави на земеделците в Европа. Това е съчетано с отваряне на пазара на Евросъюза за внос на продукция от трети страни.

Пазарът на Европейския съюз се отваря, докато изискванията за земеделските производители стават все по-сложни и оскъпяват земеделското производство.

Припомням, че пред сградата на Европейския парламент вече бяха проведени няколко протеста и смятам, че те ще се засилват, защото това 20-процентно съкращаване на разходите, което се равнява на над 80 милиарда евро, е сериозно намаление”, каза Станислав Стоянов пред журналисти.

Той добави, че е важно да се знае, че в настоящата политика има два стълба, единият от които за директните плащания за земеделското производство, а вторият – за развитие на селските райони. Предвижда се тези два стълба да се обединят в единен земеделски фонд. На практика той ще предоставя финансиране чрез национални планове.

“Като държава трябва да бъдем внимателни какъв национален план ще предложим, защото ефектите ще бъдат за много дълъг период. Според първоначалните прогнози намаляването на средствата за селскостопанска политика се очаква да засегне повече малките и големите производители, а не толкова средните. Ефектът от орязването на средствата ще е още по-сериозен, като се прибави и инфлацията, която се наблюдава”, каза още Станислав Стоянов.

Той допълни, че парите за земеделие се намаляват с 20 процента, но за “отбрана” се увеличават многократно. По думите му новият бюджет за 2028-2034 г. предлага около 131 милиарда евро за отбрана, което е около пет пъти повече от сумата в настоящия, като част от средствата се вземат от тези за земеделската политика.

 

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

