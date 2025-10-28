Евродепутатът Стоянов: Ако земеделец взима пенсия, да няма субсидия, предвижда предлаганата от ЕК нова земеделска политика

Той предполага, че ако бъде прието предложението на ЕК, новата земеделска политика ще предизвика масови протести

„Ако земеделската политика се приеме във вида, в който се предлага към настоящия момент, земеделец, който се пенсионира, няма да има право да ползва субсидия. Новата седемгодишната финансова рамка на Европейския съюз ще влезе в сила на 1 януари 2028 г. Притеснително е, че предложението на ЕК предвижда намаляване на бюджета за земеделие, което е основополагащо за Европа и осигурява прехраната на населението, и насочва средствата към военната индустрия.“

Това заяви по време на пресконференция евродепутатът Станислав Стоянов, ръководител на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент, председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група.

“Над 20% се намаляват средствата за земеделие, като в общ фонд се обединяват двата структурни стълба – този на директните плащания за земеделска продукция и за развитие на селските райони. Тук притеснението е свързано основно с бюрократичните предизвикателства и неясноти, а най-застрашени се очаква да са малките и средни производители”, заяви Станислав Стоянов.

Евродепутатът предполага, че ако бъде прието предложението на ЕК, новата земеделска политика ще предизвика масови протести.