ЕОБХ и ЕК стартират кампания #NoBirdFlu: Как да защитим фермите от Инфлуенца по птиците

Европейските власти призовават малките и средните стопанства да засилят мерките за биосигурност чрез контрол на достъпа, хигиена, управление на отпадъците и предотвратяване на контакт с диви птици

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ), съвместно с Европейската комисия, стартира информационна кампания #NoBirdFlu, посветена на превенцията и мерките за биосигурност във връзка със заболяването инфлуенца по птиците.

Целта на инициативата е повишаване на осведомеността относно значението на прилагането на мерки за биосигурност, особено в малките и средните птицеферми, с оглед защита на здравето на птиците и общественото здраве, както и намаляване на риска от възникване на бъдещи пандемии.

Контрол на достъпа

Хора, превозни средства и оборудване следва да влизат в стопанствата само при крайна необходимост. Прилагайте щателни мерки за дезинфекция на всяко лице или обект, влизащ в стопанството, особено след скорошен контакт с домашни птици, птичи отпадъци или диви птици. Дори малки следи от замърсяване могат да пренесат микроби от едно място на друго, затова е важно да се дезинфекцират хората, превозните средства, инструментите и клетките, когато се преминава между стопанства.

Винаги носете чисто облекло и измивайте ръцете и обувките си преди влизане в стопанството. Използвайте дезинфекционни вани за обувки на входа или носете чисти калцуни за еднократна употреба. Ако е възможно, отделете специално работно облекло само за дейности в стопанството, за да предотвратите замърсяване.

Фураж и вода

Осигурете чиста вода и незамърсен фураж. Избягвайте фураж, който е бил изложен на мръсотия, изпражнения или влага. Водата не трябва да се набавя от открити водоизточници. Използвайте само вода от чисти източници.

Пълно почистване

След всеки производствен цикъл почиствайте и дезинфекцирайте старателно всички съоръжения, оборудване и помещения. Редовното почистване и дезинфекция са от съществено значение за високата степен на биологична сигурност. Ясно разграничете „чистите“ (в контакт с животни) и „замърсените“ (в контакт с външни зони) участъци на стопанството. Отстранете всички отпадъци и дезинфекцирайте средата, за да предпазите следващата група птици.

Боравене с отпадъци

Изхвърляйте оборския тор, остатъчния фураж и мъртвите птици бързо и безопасно, за да предотвратите разпространението на болести от диви животни или вредители.

Безопасен подслон

Уверете се, че дренажните системи работят правилно, че е налице система за контрол върху гризачите и че изолационните и вентилационните системи са добре поддържани. Чистата и защитена среда не само подобрява благосъстоянието на животните, но и намалява вероятността от проникване на болести по животните в стопанството.

Всички вътре, всички вън

Този подход изисква всички птици от една и съща възрастова група да се внасят заедно и да се изнасят заедно в края на производствения цикъл. Това не само повишава ефективността на производството, но и намалява броя на посещенията в стопанството, като така се намалява рискът от възникване на болести в ятото.

Когато внасяте нови птици или яйца за люпене в стопанството, първо проверявайте придружаващите документи. Ако имате домашно стопанство и нямате възможност да следвате подхода „всички вътре, всички вън“, е важно да поставяте под карантина всички нови животни, преди да ги внесете при останалите. Това ви помага да се уверите, че са здрави и не внасят никакви болести.

Без диви птици

Дивите птици и другите животни могат да пренасят болести в стопанствата. Винаги съхранявайте фуража в затворени или водоустойчиви контейнери, а материалите за подова настилка – в затворени или покрити помещения, за да избегнете замърсяване. Избягвайте да местите фуража между различните ята и се уверете, че в стопанството няма застояла вода, тъй като това може да привлече диви птици.

Монтирайте плътни покриви, уплътнени стени и здрави огради в помещенията за отглеждане на домашни птици. Помещенията за отглеждане на птици на открито следва да бъдат защитени с мрежи или телени ограждения с подходяща ситна мрежа, за да се предотврати достъпът на диви птици. Уверете се, че тревата и другата растителност в близост до оградите се поддържат ниско окосени и в добър външен вид, за да се предотврати образуването на мокри зони и търсене на храна от страна на диви птици. Редовните проверки са от съществено значение за откриване на дупки или пролуки в бариерите. Използването на средства за гонене и възпиране също може да допринесе за това дивите птици да не приближават района на стопанството.

Отделно отглеждане на птици

Различните видове домашни птици – кокошки, патици и пуйки – трябва да се отглеждат отделно едни от други. Това е така, защото смесването на видовете увеличава риска от разпространение на болести, а при някои видове болестите могат да се разпространят незабелязано. Други животни, включително домашни любимци или добитък, също трябва да се държат далеч от отглежданите птици.

Познавайте рисковете

Когато всички – от ежедневния персонал до спорадичните посетители – разбират рисковете и спазват правилните процедури, те защитават цялото стопанство. За да улесните спазването на тези правила, използвайте знаци, физически бариери или разделени по цвят зони, които ясно отделят „чистите“ участъци (в пряк контакт с животните) от „замърсените“ (изложени на външната среда). Тези напомняния насочват персонала и посетителите да следват правилните стъпки, като например да сменят облеклото или да мият ръцете си, когато се придвижват между участъците.

Открийте заболяването навреме, за да можете да го спрете

Ако забележите нещо необичайно – намаляване на приема на храна или вода, внезапна смърт в ятото, затруднено дишане, странно поведение или други признаци на заболяване – незабавно съобщете за това. Колкото по-рано бъдат предприети действия, толкова по-голям е шансът да бъде спряно сериозно огнище, а вашето и другите ята в близост да останете в безопасност. Това е особено важно, ако заподозрете възникването на птичи грип или откриете мъртви диви птици или бозайници във или в близост до вашето стопанство.

Не чакайте и не предполагайте; свържете се с вашия ветеринар или местните органи за опазване на животните във възможно най-кратък срок.

И не забравяйте, че птичият грип може да се разпространи и сред хората. Избягвайте контакт с потенциално заразени животни или боравете с тях със защитно облекло в съответствие с добрите хигиенни практики.

Биологичната сигурност е постижима, като в същото време е изключително важна и изисква стриктно, непрекъснато и последователно прилагане. Обикновените действия могат да допринесат значително за спиране на болестите по животните, преди те да се разпространят.