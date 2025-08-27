Въглеродно земеделие
БАБХ унищожи 28 000 патици заради три огнища на птичи грип

Заразата е установена в три птицеферми в землището на гр. Раковски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнища на инфлуенца А (грип) в три животновъдни обекта, находящи се в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив. И трите огнища са установени след подадени сигнали от страна на собствениците на обекта за повишена смъртност сред птиците. В обектите се отглеждат общо 28 000 патици мюлари, които са умъртвени.

Птицевъдите, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването „Инфлуенца по птиците“, подлежат на компенсация по законоустановения ред. Това подпомага бързото възстановяване на дейността им и по този начин се свеждат до минимум последиците и се гарантира стабилността в сектора.

Около засегнатите животновъдни обекта са определени 3-километрови предпазни зони, в които попадат гр. Раковски от община Раковски, област Пловдив; и с. Главатар от община Калояново, област Пловдив. В 10-километровите наблюдавани зони влизат: гр. Раковски и с. Стряма от община Раковски, област Пловдив; с. Шишманци, с. Болярино, с. Момино село и с. Стряма от община Раковски, област Пловдив; с. Манолско Конаре, с. Динк, с. Калековец, с. Крислово и с. Ясно поле от община Марица, област Пловдив; с. Пъдарско, с. Борец, с. Стрелци, с. Отец Кирилово и с. Дрангово от община Брезово, област Пловдив; и с. Главатар от община Калояново, област Пловдив.

При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, чрез заразени фураж и вода. С цел ограничаване на болестта и недопускане на нейното разпространение, ще се предприемат необходимите законови действия.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Основните мерки за ограничаване на заболяването инфлуенца по птиците са въвеждане на високи мерки за биосигурност и тяхното стриктно прилагане и спазване. Отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват, стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства.

 

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

