Екоминистърът: Загубите във водоснабдителната система са 52%

Язовирите са на 59% пълни, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов

“Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода. Тази година не е по-различна от предната година. Като климат. Четвърта сушава година. Ограничихме напояването. Подчинихме енергетиката на напояването. Питейно-битовото снабдяване е най-големият приоритет. Загубите във водоснабдителната система обаче са 52%.“ Това обясни в “Денят започва” по БНТ Манол Генов, министър на околната среда и водите.

„И в момента, въпреки че на фона на цялата страна, където има проблеми, мога да кажа спокойно, че язовирите, които ние наблюдаваме, от тези 52 комплексни, са на 59% пълни. В тези 52 комплексни язовири се включват за питейно-битови нужди, за напояване, за енергетика и за други нужди,“ обясни Генов.

Министърът сподели, че загубите във водоснабдителната система обаче са 52%. В напоителната може да стигнете до 90%.

Той отговори и на упреците на земеделските производители, които се оплакват, че няма напоителна система адекватна за тях.

„Ами то като 30-40 години тази напоителна система се руши… Разбира се, че това ще е една пробита каца напоителни системи. Ами, добре е, че нашите бащи, майки, дядовци, баби са имали така компетентността, знанията и усилията да построят тези язовири… 60 години и повече. Искам да ви кажа, че България е, може би, в Европа една от страните, която има развита изключително широка система от язовири. България е имала научния потенциал да ги направи. В България има хидравлични модели на язовирни стени, където го няма в други държави. И този опит често се е ползвал в миналото, в много страни,” разясни екоминистърът.

Снимка: БНТ

