ЕК представи предложение за споразуменията ЕС-Меркосур и ЕС-Мексико

Споразуменията ще укрепят веригите за създаване на стойност и ще помогнат на ЕС да разшири своите надеждни източници на суровини от критично значение

Европейската комисия представи на Съвета предложенията си за подписване и сключване на Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур и на осъвремененото глобално споразумение между ЕС и Мексико. Тези знакови споразумения са основна част от стратегията на ЕС за диверсифициране на търговските отношения и укрепване на икономическите и политически връзки с партньори и съмишленици по света.

Тези партньорства ще създадат възможности за износ за милиарди евро за европейските дружества от различен мащаб, ще допринесат за икономическия растеж и конкурентоспособността, ще подкрепят стотици хиляди работни места в Европа и ще популяризират интересите и ценностите на ЕС. Споразуменията ще укрепят веригите за създаване на стойност и ще помогнат на ЕС да разшири своите надеждни източници на суровини от критично значение.

Нови възможности за износ на храни, силна защита за земеделските стопани в ЕС

Очаква се износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Меркосур да нарасне с почти 50 %, тъй като споразумението намалява високите мита за ключови продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, по-специално вино и спиртни напитки (до 35 %), шоколад (20 %) и маслиново масло (10 %). Споразумението също така ще подкрепи растежа на износа на традиционни висококачествени продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС. С него също така ще се сложи край на нелоялната конкуренция от страна на продуктите на Меркосур, които имитират автентични продукти на ЕС, като се защитят 344 географски означения на ЕС.

Споразумението осигурява пълна и всеобхватна защита за всички чувствителни за ЕС въпроси в селскостопанския сектор. Първо, той ограничава преференциалния внос на селскостопански хранителни продукти от Меркосур до част от производството на ЕС (например 1,5 % за говеждото месо и 1,3 % за птичето месо). Второ, с него се установяват солидни гаранции за защита на чувствителните европейски продукти срещу всяко вредно нарастване на вноса от Меркосур.

В този смисъл Комисията предлага споразумението да бъде допълнено с правен акт, с който да се приведе в действие главата за двустранните гаранции на ЕСПА.

Този акт, който предстои да бъде приет от Европейския парламент и Съвета, има за цел по-специално да защити ключовите и най-чувствителни селскостопански сектори на ЕС, като се отчитат опасенията на европейските земеделски стопани. Комисията ще разгледа въпроса с държавите от Меркосур, за да се гарантира безпроблемното прилагане на споразумението.

Комисията ще продължи с редица съпътстващи инициативи, включително стъпки към потенциално привеждане в съответствие на производствените стандарти за пестицидите и хуманното отношение към животните, приложими за вносните продукти. В съответствие с Визията за селското стопанство и храните Комисията скоро ще започне оценки на въздействието по тези въпроси.

“Имах възможност да чуя от първа ръка опасенията на няколко земеделски стопани относно споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур по време на многобройните посещения на място, които предприех от началото на мандата. Ако разгледаме фактите, това споразумение е балансирано за хранително-вкусовия сектор на ЕС. Вносът ще бъде ограничен и интересите на нашите земеделски стопани ще бъдат внимателно защитени. Чувствителните продукти ще се доставят само чрез калибрирани квоти, които ще бъдат въвеждани постепенно в продължение на няколко години.

Нашата предпазна клауза осигурява допълнителна защитна мрежа за земеделските стопани в ЕС, които ще продължим да подкрепяме, както винаги сме правили в случай на смущения на пазара.

Напредъкът по отношение на реципрочността и привеждането в съответствие на нашите производствени стандарти също е много важен принцип за мен. Нека не забравяме и нашите производители, по-специално от секторите на спиртните напитки, виното и млечните продукти, които ще имат привилегирован достъп до пазар от около 270 милиона потребители. Във времена на нестабилност трябва да диверсифицираме износа си и да осигурим надеждни партньорства,” каза комисарят за селското стопанство и храните Кристоф Хансен.