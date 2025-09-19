EFIC сигнализира, че тарифите за износа на мебели за САЩ могат да се повишат

Американският президент Доналд Тръмп обяви мащабно разследване на мебелите, внасяни в САЩ

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), където членува и БКДМП, призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да вземе мерки относно опасността от нови и по-високи тарифи, свързани с износа на мебели от ЕС за САЩ и настоя за предвидимост и съответствие с Рамковото споразумение, договорено на 21 август 2025 г.

От организацията припомнят, че на 23 август американският президент Доналд Тръмп обяви мащабно разследване на мебелите, внасяни в САЩ. Според изявлението му „в рамките на 50 дни разследването ще бъде приключено и мебелите, внасяни от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с нова митническа тарифа, която предстои да бъде определена. Това би върнало мебелния бизнес обратно в САЩ.“

Припомняме, че на 21 август, ЕС и САЩ се споразумяха за Рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия. Според настоящото рамково споразумение САЩ се задължават да прилагат по-високата от двете ставки на митата за най-облагодетелствана нация (MOST FAVORED NATION – MFN) или ставка от 15%, съставена от митата за най-облагодетелствана нация и реципрочно мито, за произхождащи от ЕС стоки. Освен това САЩ възнамерява своевременно да гарантира, че тарифният процент, състоящ се от тарифния таван на най-облагодетелствана нация и тарифата, наложена съгласно раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., приложим за стоки с произход от ЕС, които са обект на действия по раздел 232 по отношение на фармацевтични продукти, полупроводници и дървесина, няма да надвиши 15%. От друга страна, ЕС възнамерява да премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ.

В този контекст от EFIC настояват Европейската комисия да гарантира, че това разследване няма да доведе до увеличаване на митата (в сравнение с Рамковото споразумение), които САЩ могат да наложат върху износа на мебели от ЕС, както и да защити европейските износители от по-нататъшна нестабилност.

Трябва да се отбележи, че мебелните продукти, в чието производство се използва стомана и алуминий, са обект на още по-високи мита при износ за САЩ. От ЕFIC призовават Европейската комисия да преговаря за по-благоприятно развитие, което да доведе до по-ниски тарифи за тези стоки в бъдещите преговори със САЩ относно тарифите по раздел 232 за стомана и алуминий.

EFIC подкрепя отворена, но основана на правила международна търговия. В този контекст, организацията изразява своите съжаления относно налагането на тарифи от страна на САЩ. Дори ако делът на мебелите, изнасяни за САЩ от ЕС, е по-малък в сравнение с други страни, като Виетнам и Китай, и целевият сегмент на мебелите е различен, като ЕС изнася за САЩ предимно мебели от висок клас, договорената обща тарифа от 15%, ще създаде трудности за компаниите износители. Част от тези трудности са свързани с увеличени разходи, смущения във веригата на доставки и прекратяване на дълготрайното сътрудничество с американските вносители.

Ще има и непредвидени последици от забавяне на инвестициите в САЩ. Освен това това ще доведе до голяма несигурност при избора на потребителите, тъй като цените за крайните клиенти ще се увеличат. Увеличените мита могат да предизвикат и отлагане на проекти за обзавеждане на дома за средната класа, чиито разходи за живот продължават да се покачват.

От EFIC оценяват вече сключеното Рамково споразумение, което вероятно ще осигури предвидимост за компаниите. Всяко отклонение от това споразумение и допълнителни тарифи за износа на ЕС за САЩ биха довели до допълнителни предизвикателства за европейски износители на мебели.

Европейската мебелна промишленост е важен сектор за икономическа стабилност, устойчивост на веригата за доставки и генериране на приходи от износ:

Икономическа стабилност: мебелната промишленост е част от икономическата стабилност на ЕС. Тя е един от секторите, които са основен двигател за икономиката, като осигуряват значителен принос към БВП чрез широката мрежа от доставчици, производители и доставчици на услуги.

Устойчивост на веригата за доставки: мебелната промишленост допринася за диверсифицирана и устойчива верига за доставки, включваща множество малки и средни предприятия. Митата могат да принудят тези предприятия да преосмислят своите експортни стратегии, което потенциално може да повлияе на тяхната устойчивост и адаптивност.

Приходи от износ: Износът на мебели генерира приходи за ЕС. Тези приходи подкрепят както иновациите в индустрията, така и развитието на инфраструктурата. Високите тарифи биха могли да възпрат конкурентното ценообразуване, като намаляват перспективите за растеж на компаниите от ЕС на пазара на САЩ и да доведат до намалени приходи от износ, което може да повлияе на икономическите показатели. Освен това по-високите тарифи биха могли да доведат и до допълнителен внос в ЕС от други страни, като Виетнам или Китай, тъй като те се опитват да пренасочат износа, за да се справят с най-високите американски тарифи. Това ще постави под допълнително предизвикателство конкурентоспособността на мебелния сектор на ЕС.

Снимка: БКДМП