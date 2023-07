Два БГ ресторанта бяха отличени заради винената си селекция

Отличието се присъжда на ресторанти, в които винената листа е изключително професионална и разнообразна

Два български ресторанта получиха признание от едно от най-престижните винени издания в света – „Wine Spectator“. След пет поредни години с награда Award of Excellence, винената листа на ресторант „aEstivum“ в семейно имение „Зорница“ бе оценена с по-високото отличие – Best of Award of Excellence, съобщиха от „Зорница“ пред БТА.

Отличителният знак, с който се декорират носителите на Award of Excellence, е една винена чаша. Тази година за първи път винената селекция на „aEstivum“ получи плакет с две винени чаши заедно с наградата Best of Award of Excellence.

По-високото отличие се присъжда на ресторанти, в които винената листа е изключително професионална и разнообразна, а представянето на вината – безупречно. Двете чаши отиват там, където има поне 350 етикета вино, които привличат интереса на сериозни винолюбители от цял свят.

Във винената листа на ресторант „aEstivum“ присъстват както регионални вина от типичните за Мелнишкия регион сортове, така и емблематични етикети от България, Европа и света.

С наградата Award of Excellence е отличен и ресторантът „Ahora“, който се намира в София и предлага съвременна авторска кухня. Менюто е създадено изцяло от победителката във втория сезон на „Master Chef“ Севда Димитрова, като залага основно на български производители и е съобразено със сезонните продукти.

