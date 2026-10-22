До около 20 дни ще бъде ремонтиран пътят през прохода Арабаконак

АПИ и общините Ботевград и Горна Малина ще подпишат споразумение, въз основа на което ще се извършат строителните работи по общинското трасе

До около 20 дни, в зависимост от атмосферните условия, ще бъде направен ремонт на общинския път през прохода Арабаконак. За целта от утре геодезисти ще направят заснемане на трасето, за да се преценят необходимите дейности за неговото възстановяване. Това ще даде възможност то да бъде ползвано като обходен маршрут до завършване на основния ремонт на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“. Изпълнителят на съоръжението ще ремонтира и пътя през прохода. Между двете общини, като собственици на трасето през прохода Арабаконак, и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъде подписано споразумение, което ще регламентира извършването на необходимите строителни дейности.

Това стана ясно на проведена среща в МРРБ между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, кметовете на общините Ботевград и Горна Малина – Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, инж. Александър Тодоров и инж. Венцислав Ангелов от Управителния съвет на „Агенция „Пътна инфраструктура“, и Огнян Павлов – представител на изпълнителя на ремонта на тунела.

От петък ремонтът на тунел „Топли дол“ ще се извършва на две смени, съобщи на брифинг след срещата министър Шишков и допълни, че във връзка с това очаква изпълнителят да представи нов график за работа, като работата му ще бъде проследявана постоянно.

Той напомни, че около 18 декември движението ще се осъществява през двете тръби на съоръжението, като след коледните и новогодишните празници строителните работи ще продължат.

Министър Шишков подчерта, че инфраструктурата ни е изключително остаряла. И отбеляза, че не е имало как тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ да не бъде затворен заради критичното му състояние, защото „не искаме вместо тапи да има линейки“. Заради състоянието, в което е, обходният път през Витиня не може да се ползва като обход, тъй като през последните две години не е направено нищо за възстановяването на авариралата анкерна стена по трасето му. Процедурата за възлагане на укрепване е започнала още през 2024 година. Към днешна дата има определен изпълнител и предстои одобряване на проект, но това се е случило благодарение на усилията през последните 4-5 месеца, заяви регионалният министър

„Ние сме в инфраструктурна бедност. Нямаме магистрали, нямаме обходни пътища. От тук нататък трябва да достроим всички автомагистрали в България“, категоричен бе регионалният министър. И обърна внимание, че ако имаше тунел под прохода Петрохан, нямаше да се коментира необходимостта от обходни маршрути при ремонта на тунела на АМ „Хемус“.

Инж. Александър Тодоров информира, че на проведена вчера среща с представители на транспортния бранш е обсъдена временна организация на движение за тежкотоварните превозни средства, която се въвежда за улеснение на трафика при основния ремонт на тунел „Топли дол“. В петък от 15 ч. до 21 ч. ще се ограничава движението по магистрала „Хемус“ на моторните превозни средства над 12 тона, които пътуват към Ботевград. В неделя от 14 ч. до 21 ч. и в понеделник от 7 ч. до 9 ч. ще бъде спирано движението на камионите за София. Алтернативният маршрут за камионите ще е през прохода „Петрохан“ и през Искърското дефиле, като движението им ще бъде еднопосочно.